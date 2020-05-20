Унесенные COVID: нефтянка теряет все больше инвестиций

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - По всему миру нефтегазовые и нефтесервисные компании, которые уже успели отчитаться за первый квартал текущего года, в большинстве своем показали чистые убытки, связанные с обвалом цен на нефть и рецессией на фоне пандемии COVID-19.

Падение сильных мира сего

Крупнейшая американская нефтегазовая ExxonMobil впервые за три десятилетия завершила квартал с убытком в $610 млн против $2,35 млрд чистой прибыли за аналогичный период прошлого года из-за рыночных списаний. Норвежская Equinor в первом квартале получила убыток в $710 млн против прибыли в $1,71 млрд годом ранее, итальянская Eni - в 2,93 млрд евро (против прибыли в 1,1 млрд евро), BP - в $628 млн (против прибыли в $2,095 млрд), испанская Repsol - в 487 млн евро (против 608 млн евро прибыли год назад).

Некоторые международные компании, такие как, Saudi Aramco и Total, смогли сохранить положительные значения этой статьи, но также понесли существенные потери. Так, прибыль первой сократилась в 1,3 раза - до $16,7 млрд, а вторая получила всего $34 млн по сравнению с $3 млрд годом ранее.

Российские нефтекомпании только начали отчитываться за первые непростые три месяца года. Однако крупнейшая нефтекомпания страны "Роснефть" впервые за долгое время отразила в отчете чистый убыток в 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее. Как пояснила компания, такой убыток обусловлен эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) из-за ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли. "НОВАТЭК" в первом квартале показал убыток в 30,7 млрд рублей против прибыли в 381,8 млрд рублей в январе-марте 2019 года.

Сокращать нельзя вкладывать

В связи с продолжением неопределенности на нефтяном рынке из-за низкого спроса и цен некоторые компании вновь пересмотрели планы в сторону еще большего снижения капитальных затрат, а те, кто до сих пор надеялся на лучшее, в конце концов тоже решил их урезать.

Еще в марте международные гиганты нефтяной отрасли один за другим начали заявлять о пересмотре своих инвестиционных планов на текущий год в сторону снижения. Тогда компании в среднем сокращали инвестпрограммы на 20-25%, в том числе за счет новых проектов. Спустя пару месяцев несколько крупных игроков понизили свои планы по капвложениям уже на 40-60% по сравнению с первоначальным планом.

Так, Equinor сообщила, что намерена снизить капвложения 2020 года примерно на $3 млрд - до $7 млрд (минус 43-57% от первоначального плана), стремясь укрепить финансовую устойчивость в текущих условиях. Ранее компания планировала сократить затраты до $8,5 млрд, а расходы на геологоразведочные работы секвестировать до $1 млрд. Капитальные затраты компании на 2021 год оцениваются примерно в $10 млрд, а в среднем на 2022-2023 годы - в $12 млрд в год.

Итальянская Eni также пересмотрела план на 2020-2021 годы, чтобы сохранить стабильность своего баланса в условиях кризиса. Новый план предусматривает сокращение капиталовложений примерно на 2,3 млрд евро (до 5,4 млрд евро) в 2020 году и их снижение на 2,5-3 млрд евро в 2021 году. Таким образом, бюджет капиталовложений Eni в этом году будет на 11% меньше, чем предполагал предыдущий план, а в 2021 году - примерно вдвое меньше показателя 2020 года.

Китайский нефтегазовый гигант PetroChina, который еще месяц назад держал в тайне свои ожидания по капитальным затратам на 2020 год, позже сообщил о планируемом снижении инвестиций на 30% по сравнению с 2019 годом - до 200 млрд юаней или $28,33 млрд.

Государственная нефтяная компания Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex), которая до сих пор была одной из немногих международных нефтяных компаний, не комментировавших сокращение капвложений, в итоге решила снизить инвестиционный бюджет на 40,5 млрд песо (на $1,6 млрд - до $15,1 млрд). Компания объясняла, что решила оценить и определить приоритетность тех инвестиций, которые являются высокоприбыльными, не уточнив, какие проекты будут приостановлены из-за снижения капитальных затрат.

Активно заявляли о пересмотре своих инвестпрограмм одним за другим производители нефти в США. Вторая по величине американская нефтекомпания Chevron теперь планирует снизить CAPEX на 43% от первоначального плана, до $14 млрд, тогда как еще месяц назад план по снижению составлял 20% (до $16 млрд). Предполагалось, что наибольшее сокращение придется на крупнейший Пермский бассейн, а также на активы в штате Нью-Мексико.

ConocoPhillips хочет сократить капитальные вложения на 35% по сравнению с планом (до $4,3 млрд), Noble Energy (SPB: NBL) - на 42% (до $1,2 млрд), Murphy Oil - на 47-58% (до $950 млн), Apache - примерно на 60% от плана (до $1-1,2 млрд), Kosmos Energy - на 30%, до менее $250 млн, Hess - на 37% (до $1,1 млрд).

По мнению Rystad Energy, американские производители сланцевой нефти остаются крупнейшими "донорами", сообщив о планах сократить 38% своих ранее объявленных капитальных бюджетов на 2020 год, что соответствует снижению почти на 42% по сравнению с расходами в 2019 году. "За этими рекордными показателями следуют производители нефтеносных песков, которые также сократили расходы на 42%. Сокращение затрат для береговых месторождений и для морских глубоководных активов составляют в диапазоне от 19% до 12%, поскольку эти сегменты не столь гибки, когда речь идет об управлении их капитальными затратами", - отмечают эксперты.

К производителям нефти присоединились и нефтесервисные компании, которые, по оценкам аналитиков, пострадают не меньше добычников, учитывая чувствительность к спросу на нефть и ценам. Помимо американской Schlumberger, которая сообщила о снижении в 2020 году CAPEX на 30% - до $1,2 млрд, о своих планах рассказала ее соотечественница Halliburton и датская Maersk Drilling. Halliburton, получившая по итогам первого квартала убыток в $1 млрд, уволила за последнее время около пяти тысяч сотрудников из-за снижения спроса на свои услуги. Как предполагается, затраты компании на 2020 год составят $800 млн, что на 33% ниже предыдущего плана. Это первый капитальный бюджет компании на сумму менее $1 млрд с 2016 года.

Maersk Drilling планирует уменьшить CAPEX вдвое по сравнению с прошлым годом - до $150 млн. Компания сначала в апреле заявила, что уволит около 250-300 человек, работающих в Северном море, а затем сообщила о новом раунде увольнений из-за сокращения бюджета, переносов и отмены тендеров на бурение на шельфе нефтегазовых компаний.

Резать, не дожидаясь перитонита

Российские нефтекомпании, которые еще месяц назад не спешили делать заявления о пересмотре своих инвестиционных планов, последовали примеру иностранных коллег. Страны ОПЕК+ и их партнеры из G20 в середине апреля договорились о снижении добычи нефти в течение двух лет для стабилизации нефтяного рынка. Россия также присоединилась к сделке, обязавшись держать нефтедобычу, в частности, в мае на уровне 8,5 млн б/с. Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и СРП-проекты, квоты между компаниями были распределены пропорционально. Эта сделка, а также ситуация на рынке в целом вынудили некоторые российские компании снизить свои планы по инвестициям на 20-25%.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с учетом драматического состояния нефтяного рынка крупнейшей нефтекомпании страны придется оптимизировать часть капитальных затрат и сократить их в 2020 году на 25% по сравнению с первоначальным планом - до 750 млрд руб. (по сравнению с 950 млрд в 2019 годом). Большинство этих сокращений - 180 млрд руб. - придется на сектор upstream, сокращение по зрелым месторождениям составит около 100 млрд руб. "Роснефть" уточняла, что будет замедлять новые и высокорисковые проекты, включая проекты с партнерами.

Собирается пересмотреть свои планы и "Газпром нефть". В марте глава компании Александр Дюков выражал уверенность в том, что компания сумеет выполнить ту инвестиционную программу, которая была запланирована на 2020 год ($7,3 млрд или около 466 млрд руб. без учета СП). Но в начале мая финансовый директор НК Алексей Янкевич сообщил, что в настоящее время компания тестирует свою инвестпрограмму с учетом влияния сегодняшних цен. "Соответственно, возможны определенные корректировки, но о масштабном пересмотре инвестиционной программы речи не идет. Мы предполагаем, что физический объем инвестиционной деятельности не сократится более чем на 20%", - говорил он.

"НОВАТЭК", ранее не объявлявший о планах сокращения капиталовложений, сообщил, что может снизить инвестиционную программу 2020 года на 20% - до 200 млрд руб. Изменениям могут подвергнуться в основном нефтедобывающие проекты, инвестиции в проекты по сжижению газа не снижаются.

"ЛУКОЙЛ", у которого есть зарубежные проекты и который первым из российских компаний объявил о намерении сократить вложения в новые проекты в текущем году примерно на $1,5 млрд, дополнительного секвестирования пока не планирует. Первоначально компания рассчитывала, что в 2020 году ее инвестиционные затраты компании составят около 550 млрд руб. против 470 млрд руб. в прошлом году (без учета Западной-Курны-2 в Ираке). Правда, такие планы строились с учетом валютного курса в 65 руб./$1 (по состоянию на 20 мая курс доллара составляет 73 руб./$1).

"Татнефть" в начале апреля сообщила, что инвестиции, предназначенные для поддержания и роста добычи нефти в Татарстане (включая добычу сверхвязкой нефти) и работы "ТАНЕКО", будут сохранены, но и в них компания будет искать источники повышения эффективности. На период ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+ компания переориентирует инвестиции из проектов по добыче нефти в нефтепереработку и нефтехимию. В "Татнефти" подчеркивали, что говорить о пересмотре инвестиций на 2020 год и отдаленную перспективу пока рано из-за сохраняющейся неопределенности на рынке. Комплексный анализ и оптимизацию инвестпрограммы компания планировала провести после того, как ситуация нормализуется. Изначально "Татнефть" планировала в текущем году увеличить инвестиции до 121,5 млрд руб.

Между тем, "Русснефть", "Сургутнефтегаз" остаются пока осторожными и не комментируют, как могут измениться их финансовые планы в связи с экономическим спадом. "Русснефть" ранее говорила, что решение о сокращении инвестпрограммы в 2020 году не исключается и что компания находится в процессе анализа ситуации.

Крупнейшая нефтехимическая компания России "СИБУР" оценивает потенциал снижения CAPEX на 2020 год на 30%, в частности, за счет отказа от небольших проектов. "Мы сократили программу капитальных затрат на этот год за счет оптимизации сроков реализации проектов, находящихся на ранних стадиях реализации, и организации гибкого графика платежей", - приводила пресс-служба слова главы компании Дмитрия Конова. Финансовый директор Александр Петров сообщал, что капвложения "СИБУРа" в 2020 году будут почти в два раза меньше уровня 2019 года. В 2019 году капвложения составляли 150,4 млрд руб., в 2020 году компания планировала их на уровне 126 млрд рублей (на 16% меньше). Уже по итогам первого квартала текущего года капвложения снизились на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года - до 25,7 млрд руб.

Трубопроводная монополия "Транснефть", отчитавшись по итогам первого квартала, пообещала после майских праздников оценить, как сокращать капвложения, но пока не сообщила о своих планах на текущих год. "Я должен сказать, что мы пока в настоящее время не завершили просчет всех сценариев. У нас есть разные по жесткости варианты этих сценариев. Но в базе мы видим, что, безусловно, в связи с сокращением добычи (нефти России в рамках сделки ОПЕК+ - ИФ), как сказал министр энергетики, с 560 млн до примерно 480-500 млн тонн (в 2020 году - ИФ), снижение сдачи нефти в систему "Транснефти" и, соответственно, снижение нашей грузотранспортной работы примерно на 10%. Это, естественно, окажет негативное влияние на нашу выручку", - отмечал в ходе телеконференции первый вице-президент компании Максим Гришанин. Капвложения "Транснефти" на 2020 год были запланированы в объеме 240 млрд руб., большая часть из которых должна быть направлена на техперевооружение и реконструкцию.

Нерадужный прогноз

В целом, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные капитальные затраты нефтекомпаний в 2020 году сократятся примерно на 32% по сравнению с прошлым годом - до $335 млрд. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает снижения до $450 млрд. До пандемии коронавируса ОПЕК прогнозировала сохранение объемов капитальных затрат на разведку и добычу на уровне прошлого года. Оба уровня являются самыми низкими за последние 13 лет.

Аналитики из Rystad Energy также обновили свой прогноз до более пессимистичного. Эксперты первоначально ожидали, что капзатраты в добычу нефти в этом году сократятся примерно на 20% в результате пандемии COVID-19 или на $100 млрд с уровня 2019 года. "Поскольку компании продолжают ограничивать инвестиции, мы ожидаем, что вместо этого расходы на добычу нефти снизятся на 25%, с $530 млрд в 2019 году до $410 млрд в этом году", - уточнили они в своем обзоре.