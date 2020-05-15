"Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей

Компания готова к внешним вызовам, как никогда раньше, заявил ее руководитель Игорь Сечин

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года "Роснефть" получила чистый убыток по МСФО в 156 млрд рублей против прибыли в 131 млрд рублей годом ранее.

Переход в убыток компания связала в основном с эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

Положительный свободный денежный поток за отчетный период составил 219 млрд рублей, несмотря на резкое снижение цен на нефть, говорится в отчете. Снижение свободного денежного потока по отношению к IV кварталу прошлого года связано с уменьшением операционной прибыли и частично скомпенсировано снижением капитальных затрат.

В отчетный период "Роснефть" сократила финансовый долг и торговые обязательства на $9 млрд.

Капитальные вложения компании за эти три месяца составили 185 млрд рублей, это на 15,9% меньше, чем в IV квартале 2019 года в связи с сезонными факторами. Годовое снижение капзатрат составило 13,6%, что обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков.

Переработка нефти в I квартале составила 28,7 млн тонн, это на 6,9% больше, чем годом ранее, и на 1,4% больше, чем в октябре-декабре 2019 года.

"Роснефть" готова к внешним вызовами, как никогда ранее, заявил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"2020 год может стать переломным для мировой нефтегазовой отрасли. Как следствие мировой пандемии вируса COVID-19, спрос на нефть претерпел беспрецедентное снижение, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы. В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности", - предупредил он.

Сечин напомнил, что "Роснефть" является признанным мировым лидером по всем названным параметрам, она успешно занималась импортозамещением в добыче и переработке, применяла самые современные отечественные технологии и разработки, контролировала затраты.

"В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли. Такая стратегия, надеемся, будет положительно оценена финансовым сообществом и найдет отражение в стоимости акций компании", - добавил он.