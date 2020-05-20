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Минтранс предложил выделить 565 млрд рублей для поддержки транспорта в 2020 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает внести в общенациональный план восстановления экономики и нормализации деловой жизни меры на 565 млрд рублей для поддержки всех видов транспорта в 2020 году, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в план.

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"Сегодня в раздел "Транспорт" общенационального плана мы предложили 33 меры различного свойства, финансовые или регуляторные, с общим объемом финансирования на 2020 год в 565 млрд рублей. Из них, соответственно, 26 млрд рублей - это дополнительные средства, которые мы бы хотели просить у министерства финансов РФ. И 2021 год - это 217 млрд рублей. Ожидаем, что в 2021 году уже транспортный комплекс будет раскручиваться и самостоятельно подниматься на уровень генерации доходов внутри себя", - сказал Дитрих.

Он сообщил, что на текущий момент в раздел крупных инвестиционных проектов в плане включено 38 проектов с общим объемом финансирования на 2020 год 457 млрд рублей, из которых 38,5 млрд руб. - это дополнительная потребность. "А на 2021 год мы предложили проектов на 540 млрд рублей, из них 59 млрд рублей - это дополнительная потребность", - уточнил глава Минтранса.

По словам Дитриха, решение расширить транспортную составляющую в общенациональном плане принято на прошедшем накануне заседании первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Было решено раздел транспорта разделить на три блока: воздушный транспорт, ж/д-транспорт и прочие виды транспорта. Такого принципа мы сейчас и придерживаемся. В настоящее время в проект плана включены мероприятия по всем отраслям транспортного комплекса, включая крупные инфраструктурные проекты и секторальные меры поддержки", - добавил Дитрих.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

Хроника 27 января – 20 мая 2020 годаЭкономический кризис
Минтранс РФ Евгений Дитрих

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