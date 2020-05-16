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Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала - в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны", - сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

"Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы конечно хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы", - заявил Дитрих, добавив, что "такие решения могут состояться в июле".

"Но в первую очередь они (решения по зарубежным рейсам - ИФ) будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти и какие решения примет правительство и оперативный штаб", - заключил он.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

Минтранс РФ

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