Индекс Мосбиржи поднялся выше 2770 пунктов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду раллировал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $36 за баррель), а также на фоне известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта, при этом лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Россетей".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2770,79 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1225,47 пункта (+4,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,9%.

Доллар упал до 71,22 рубля (-1,25 рубля).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, возможно, медицина начала проходить пик по нагрузке в связи с этой инфекцией. По его словам, ситуация с коронавирусом дает основания для спокойного оптимизма и аккуратного снятия карантинных мер в России.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в среду, что уже 17 регионов РФ в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения. По ее словам, на сегодняшний день показатель летальности в РФ от COVID-инфекции составляет 0,95%, это значительно ниже, чем по миру в целом.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+5,9%), "Россетей" (+5,5% и +11,1% "префы"), "Норникеля" (+4,7%, до 22,952 тыс. рублей), "АЛРОСА" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+3,4%), "Татнефти" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%), АФК "Система" (+2,7%), Сбербанка (+2,6%), "Северстали" (+2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,5%).

Акционеры ПАО "Интер РАО" (+1,7%, до 4,89 рубля) на прошедшем 19 мая в заочной форме годовом собрании акционеров утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,196 рубля на акцию, сообщила компания. Общий размер выплат составит 20,475 млрд рублей, что составляет 25% чистой прибыли компании по МСФО за 2019 год, реестр под дивиденды закроется 1 июня.

Также выросли акции "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,8% "префы"), хотя утром бумаги снижались на новостях, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 0,97 рубля на привилегированную. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 20 июля.

Ранее расчеты "Интерфакса" показывали, что, исходя из объема чистой прибыли "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2018 года), можно было ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 рубля до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу агентства, подготовленному в январе.

Просели акции "РусГидро" (-2,1%), "Ростелекома" (-0,8%), "Магнита" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "префы" "Башнефти" (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, внешний фон вывел рынок акций в среду на новые локальные максимумы. Поводом к покупкам стала динамика нефти Brent, которая вышла в район $36 за баррель, а также подъем в Европе и США. С технической точки зрения преодоление индексом МосБиржи уровня 2700 пунктов говорит в пользу дальнейшего восстановлению российского рынка. При этом ближайшей целью роста выступает отметка 2850 пунктов, которая является сильным сопротивлением. Сигналом же к отмене данного сценария может являться отступление индекса МосБиржи в район 2600 пунктов, считает аналитик.

Рубль укрепился на фоне роста нефти и валют развивающихся стран. Из внутренних факторов, кроме продажи валюты со стороны Центробанка, можно выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат. В итоге доллар сделал существенный шаг к двойной поддержке в виде уровня 70 руб. и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Для ее преодоления долларовым "медведям" будет необходим серьезный повод, а в текущих условиях от уровня 70 руб. можно ожидать попыток начала коррекционного роста американской валюты, считает Зварич.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста оказались бумаги "Детского мира" (+9,4%), который опубликовал обнадеживающие данные по росту интернет-продаж в апреле почти в 3,8 раза в годовом выражении. Подросли "префы" "Ростелекома" (+1,1%, до 74,8 рубля) на фоне комментариев менеджмента сохранить размер дивидендов по итогам 2019 года на уровне 5 руб. на акцию (дивидендная доходность по текущим ценам привилегированных акций превышает 6,6%).

Статистика ВОЗ показала рекордный рост заболевших COVID-19 в понедельник за счет резкого роста в США с учетом воскресных данных. По данным ВОЗ за 18 мая, количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире взлетело на 112,6 тыс. человек - до 4,73 млн человек. На США приходится почти 40% всех новых зарегистрированных случаев, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Норникеля" выросли на фоне недавнего повышения цен на палладий и никель, а также в преддверии закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за прошлый год.

Торги в США начались повышением трех основных индексов во главе с высокотехнологичным сектором и акциями Facebook. В Facebook решили вернуться к идее сервиса онлайн-торговли, предназначенного главным образом для малого бизнеса. Инвесторов также воодушевили квартальные результаты ритейлера Lowe's и перспективы существенного восстановления экономики в III квартале, о которых говорили президент и министр финансов страны.

Рынок нефти получил импульс к краткосрочному росту после данных Минэнерго США о падении запасов нефти на прошлой неделе почти на 5 млн баррелей, в то время как в среднем ожидался рост на 1 млн баррелей. Нефтедобыча в США снизилась с 11,6 млн б/с до лишь 11,5 млн б./с, что ограничило оптимизм.

Индексы МосБиржи и РТС все ближе подходят к первым целям краткосрочного роста 2800 и 1230 пунктов и по-прежнему расположены на расстоянии от зон перекупленности. Четверг будет насыщенным на макроэкономические события днем. В целом большинство показателей (деловая активность Европы и США, состояние рынка труда США), вероятно, по-прежнему будут указывать на слабость региональных экономик, но, скорее всего, также покажут некоторое улучшение ситуации, что может сыграть на руку "быкам". Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2730-2810 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на текущий момент можно говорить о позитивном внешнем фоне, дорожающей нефти и других вещах, но на первый план все же выходит тема возможного изменения ставок ЦБ РФ. От регулятора ждут смягчения ДКП - снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов, что резко увеличит разрыв доходностей между ОФЗ и акциями. Соответственно, данный разрыв должен быть приведен в соответствие с восприятием рисков и ожиданиями по прибыли. "Детский мир" сообщил об увеличении продаж через интернет-магазин и приложение в 3,8 раза по сравнению с апрелем прошлого года, при этом доля онлайн-продаж выросла до 42% (резко повысились продажи одежды, обуви, детского питания и зоотоваров). История "Детского мира" еще раз наглядно показывает важность онлайн-сегмента, который и без пандемии демонстрировал рост, а в условиях COVID-19 становится безусловным преимуществом.

В случае дальнейшего падения производства нефти и оживления нефтепереработки нефть WTI может подняться в диапазон $33-35 за баррель, а вот у Brent открывается возможность подняться выше $36 за баррель с закреплением в диапазоне $36-40 за баррель, считает аналитик.

Сомнения по поводу вакцины от COVID-19 сохраняются, но вполне ясно, что гонка за лидерство в полном разгаре. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что ФРС мало что сможет сделать, если США не решат вопросы общественного здоровья. Тем не менее денежные вливания делают свое дело, и на рынке нет дефицита ликвидности. Новый день американский рынок проведёт на позитивной территории. Российский рынок также начал переоценку акций в соответствии с ожиданиями снижения ставки ЦБ РФ, полагает Кочетков.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. По данным издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), однако возобновила подъем Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,9-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,9% и достиг 2980 пунктов).

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Нефть в среду также дорожает, цена Brent к 18:50 по московскому времени на $1,2 превысила уровень суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,68 за баррель (+3% и -0,5% во вторник), июльская цена WTI - $33,21 за баррель (+3,9% и +1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,982 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,15 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+8,3%), "Мостотреста" (+7,2%, до 171,95 рубля), "префы" "Ленэнерго" (+5,9%), "МОЭСК" (+4,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,2%), ГДР TCS (+3,8%), акции "Энел Россия" (+3,5%).

Акции "Мостотреста" поднимались более чем на 20% (до 197 рублей) на новостях об итогах внеочередного собрания акционеров, на котором был утвержден вопрос о выделении из компании АО "Дороги и мосты", а также о выкупе акций у несогласных с реорганизацией по цене 220,44 рубля за штуку, что заметно выше уровня рынка.

Акционеры ПАО "Распадская" (+1,2%, до 108,66 рубля) на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов в 2,83 рубля на акцию, говорится в сообщении угольной компании. По итогам I полугодия дивиденды составили 2,5 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 8 июня 202 года.

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,6%), ПАО "Белуга групп" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,166 млрд рублей (из них 17,814 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).