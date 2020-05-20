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Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений по COVID-19

Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений по COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На данный момент уже 17 регионов в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы (снятия ограничений) 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день", - сказала Голикова, выступая в Совете Федерации в среду.

По ее словам, в последнее время темпы прироста случаев заболевания снижаются, что позволило принять решение о смягчении ограничительных мер.

"У нас заработала промышленность, стройка, агропромышленный комплекс, ряд других направлений. Но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, открываются в соответствии с указом президента и методическими рекомендациями главного санитарного врача в три этапа. И здесь очень важно соблюдать те показатели, которые объявлены как показатели критериальные для перехода на тот или иной этап ослабления ограничений, чтобы потом не пришлось возвращаться обратно", - сказала Голикова.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 308 705 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 8 764 случая (+2,9%).

Исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020), коэффициент распространения инфекции (Rt) в России составляет 0,92 (19 мая - 0,89, 18 мая - 0,90, 17 мая - 0,91). В Москве Rt во вторник составил 0,75 (накануне 0,72, 18 мая - 0,73, 17 мая - 0,77).

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он еще не перешагнул обозначенную Роспотребнадзором первую планку в 1,0 и колеблется в последнюю неделю около единицы в коридоре 1,08 - 1,02 (сейчас составляет 1,05, накануне - столько же).

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). Москва, несмотря на Rt ниже 0,8, на практике еще не перешла даже к I этапу. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что на следующей неделе могут быть приняты решения о снятии части ограничений в Москве - в частности, с 25 мая в столице откроются МФЦ.

Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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