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Мишустин допустил достижение пика нагрузки на медицину по коронавирусу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется, возможно система здравоохранения начала проходить пик по нагрузке в связи с COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, появились основания для "аккуратного снятия" карантина.

Пандемия коронавируса

"За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%. Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению повышает количество заболевших. Это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с носовой инфекцией", - сказал он на на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Стабилизация заболеваемости дает возможность несколько разгрузить систему здравоохранения, отметил он. По его данным, развернуты более 164 000 инфекционных коек, 24 700 из которых оборудованы в отделениях интенсивной терапии и реанимации, причем используются только около 100 000 обычных и менее 3000 реанимационных коек.


"Это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы. Такая ситуация позволяет ряду субъектов РФ постепенно снимать ранее введенные ограничения", - сказал премьер.

Ранее 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что из 164 400 развернутых коек пациентами с COVID-19 заняты 99 558, а к аппаратам ИВЛ подключен 2131 пациент.

Она также высказала мнение, что 17 регионов страны готовы к постепенном ослаблению карантинных мер. Мишустин считает, что таких регионов 14.

По официальным данным, за последние сутки в России выявили 8 764 новых случаев заражения. Днем ранее прирост составил 9 263 случая. Пятые сутки число новых пациентов с коронавирусом остается ниже отметки в 10 тысяч.

Президент Владимир Путин 11 мая решил, что не будет продлевать режим нерабочих дней, введенный в конце марта в связи с эпидемией.

Михаил Мишустин правительство коронавирус

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