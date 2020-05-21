Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:57Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 996 472+98 980

Агрохолдинг "Степь" продал агрокомбинат "Южный"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Принадлежащий АФК "Система" агрохолдинг "Степь" продал агрокомбинат "Южный", который называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в России и Eвропе и занимается выращиванием тепличных овощей в Карачаево-Черкесии. Новым владельцем комбината стал Аслан Каракотов, развивающий аграрный бизнес в Ставропольском крае, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

В РоссииКрымский диетолог посоветовала не покупать весной слишком яркие овощи и фруктыЧитать подробнее

Гендиректор "Степи" Андрей Недужко подтвердил газете, что агрохолдинг вышел из этого бизнеса, но покупателя и сумму сделки не назвал. По оценке экспертов, она может составлять 1 млрд рублей.

После продажи "Южного" "Степь" сосредоточится на растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве, а деньги, вырученные от продажи агрокомбината, направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка, сообщил Недужко.

Построенный в 1970-х годах агрокомбинат "Южный" называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в РФ и Eвропе. "Система" купила его в 2015 году. До того комбинат принадлежал мэрии Москвы и управлялся Банком Москвы, а в 2014 году вместе с другими активами банка перешел ВТБ. Общая площадь теплиц "Южного" составляет 132 га, в них выращивается около 45 тыс. тонн томатов и огурцов в год.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году выручка "Южного" выросла до 3,04 млрд рублей с 3,005 млрд рублей в 2017 году, чистая прибыль снизилась до 61,2 млн рублей со 139,1 млн рублей соответственно.

Степь Южный

Новости по теме

Новости

Сергей Брилев: Сжигать или не сжигать? Мусор и мосты

Сергей Брилев: Сжигать или не сжигать? Мусор и мосты

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 достиг максимума с начала марта

ФРС может привязать подъем ставок к экономическим показателям или времени

Рост цен на медикаменты в РФ почти сравнялся со средней инфляцией

Рост цен на медикаменты в РФ почти сравнялся со средней инфляцией

Госдуме предложили вывести дефицитные товары из-под российских контрсанкций

Рубль вечером еще сильнее ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск

В Германии освободили газопровод "Северный поток 1" от регулирования

Экономический кризис

Унесенные COVID: нефтянка теряет все больше инвестиций

Унесенные COVID: нефтянка теряет все больше инвестиций

Суд ЕС отклонил иски Nord Stream 2 насчет распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');