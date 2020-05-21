Агрохолдинг "Степь" продал агрокомбинат "Южный"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Принадлежащий АФК "Система" агрохолдинг "Степь" продал агрокомбинат "Южный", который называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в России и Eвропе и занимается выращиванием тепличных овощей в Карачаево-Черкесии. Новым владельцем комбината стал Аслан Каракотов, развивающий аграрный бизнес в Ставропольском крае, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор "Степи" Андрей Недужко подтвердил газете, что агрохолдинг вышел из этого бизнеса, но покупателя и сумму сделки не назвал. По оценке экспертов, она может составлять 1 млрд рублей.

После продажи "Южного" "Степь" сосредоточится на растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве, а деньги, вырученные от продажи агрокомбината, направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка, сообщил Недужко.

Построенный в 1970-х годах агрокомбинат "Южный" называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в РФ и Eвропе. "Система" купила его в 2015 году. До того комбинат принадлежал мэрии Москвы и управлялся Банком Москвы, а в 2014 году вместе с другими активами банка перешел ВТБ. Общая площадь теплиц "Южного" составляет 132 га, в них выращивается около 45 тыс. тонн томатов и огурцов в год.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году выручка "Южного" выросла до 3,04 млрд рублей с 3,005 млрд рублей в 2017 году, чистая прибыль снизилась до 61,2 млн рублей со 139,1 млн рублей соответственно.