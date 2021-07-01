Агрохолдинг "Степь" займется производством сладостей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Входящий в АФК "Система" агрохолдинг "Степь" решил заняться производством сладостей, пишет "Коммерсантъ".

Созданная им недавно дочерняя компания "Степь-инвестиции" подала заявку на аукцион по продаже ростовской кондитерской фабрики "Мишкино", сообщает газета, ссылаясь на протоколы торгов. Заявка была единственной, торги признаны несостоявшимися.

В "Степи" участие в торгах комментировать не стали. Гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко заявил, что "Степь" рассматривает новые векторы для роста и развития, при этом планирует выйти на рынки переработки молока, в том числе производства сырья для детского питания, консервации фруктов и овощей, полезных для здоровья снеков, фасованных орехов и других продуктов.

Источники издания на рынке рассказали, что "Мишкино" оценивали и другие игроки, в том числе "Аквалайф" ("Напитки из Черноголовки", орешки и семечки Fishka, сухарики "Хрустец") и KDV ("Кириешки", "3 корочки", "Яшкино" и др.).

Имущество "Мишкино" было выставлено на продажу по начальной цене 1,48 млрд рублей.

Фабрику "Мишкино" основал в 2013 году Сергей Рызенко, бывший гендиректор и бывший совладелец крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди). Предприятие позиционировало себя как крупнейшего производителя восточных сладостей в России. Мощность его производства превышала 60 тысяч тонн продукции в год.

В марте 2021 года "Мишкино" признали банкротом, в реестр были включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.

Источники газеты отмечают, что у предприятия большая производственная площадь, но к качеству используемого оборудования могут быть вопросы.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, садоводством, оптовой торговлей сахаром и бакалеей, владеет молочными фермами, входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Земельный банк по итогам первого квартала составил 566 тысяч га.

В 2020 году выручка увеличилась на 15,2%, до 32,8 млрд рублей. В первом квартале этого года она показала рост на 39,6%, до 6,8 млрд рублей против 4,8 млрд рублей годом ранее, OIВDA увеличилась на 65,4%, до 1,2 млрд рублей по сравнению с 0,7 млрд рублей в первом квартале 2020 года.