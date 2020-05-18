Крымский диетолог посоветовала не покупать весной слишком яркие овощи и фрукты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Обезопасить себя от пищевого отравления нитратами поможет покупка сезонных овощей и фруктов, сообщила врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медакадемии Крымского федерального университета (КФУ) Ирина Сухарева.

"До наступления "официального" сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму. Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна", - цитирует диетолога пресс-служба КФУ в понедельник.

"Яркий цвет, чересчур "правильная" форма также должны насторожить вас. Надежный способ обезопасить свою семью - приобрести карманный нитратомер и выработать полезную привычку тестировать овощи и фрукты перед покупкой", - отмечает Сухарева.

Отравиться нитратами можно, превысив порог безопасной суточной дозы. Для взрослого человека она составляет 3,7 мг на 1 кг массы тела, для ребенка - 0,2 мг на 1 кг веса.

"Систематическое употребление продуктов, напичканных нитратами и пестицидами, приводит к аллергии, нарушениям в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Особенно чувствительны к наличию нитратов в овощах и фруктах люди, страдающие пищевой аллергией, бронхиальной астмой, гепатитом, камнями в желчном пузыре", - сказала врач.

Гиперчувствительной реакции подвержены также дети дошкольного возраста: по данным ВОЗ, в ближайшее время каждый третий-четвертый ребенок будет аллергиком.

Низкая концентрация нитратов (80-100 мг на килограмм продукта) содержится в томатах и баклажанах, репчатом луке и картофеле, перце и зеленом горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод.

Продукты со средней концентрацией нитратов (300-600 мг на килограмм): репа и редька, огурцы и морковь, кабачки, цветная и белокочанная капуста.

Высокая концентрация (до 5 тыс. мг солей азота на килограмм) более вероятна в свекле и сельдерее, редисе и брокколи, укропе и шпинате, зеленом луке и салате, арбузах и дынях.

"Каждый год все чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами. Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но все же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты", - заявила Сухарева.