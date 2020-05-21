Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

Гонконг выбыл из тройки главных мировых площадок для IPO

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гонконг больше не входит в тройку наиболее популярных в мире площадок для первичного публичного размещения акций (IPO), впервые за последние шесть лет утратив лидирующие позиции на фоне слабой активности в сфере листинга с начала 2020 года, пишет Bloomberg.

По данным агентства, компании в этом году привлекли лишь $3,2 млрд за счет размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, сдвинув ее на пятое место по объему привлеченных от IPO средств и оставив позади бирж Шэньчжэня и Нью-Йорка.

ЭкономикаNasdaq ужесточит правила получения листинга на бирже, что ограничит китайские IPONasdaq ужесточит правила получения листинга на бирже, что ограничит китайские IPOЧитать подробнее

В лидерах оказалась Шанхайская фондовая биржа - объем средств, привлеченных с начала года, составил почти $14 млрд. Такие результаты, в частности, обусловлены январским IPO на $4,3 млрд, проведенным Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co. Ltd. (BSHSR), оператором высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай.

Порядка $11,6 млрд было привлечено в ходе размещений на Нью-Йоркской фондовой бирже и $8,1 млрд - на Nasdaq. Шэньчжэньская фондовая биржа занимает четвертое место с IPO на $3,4 млрд.

В прошлом году биржа Гонконга находилась на первом месте в мире, сумев привлечь более $40 млрд. С 2015 года она всегда была самым популярной площадкой для проведения IPO, за исключением 2017 года, когда она оказалась на третьем месте с $16 млрд привлеченных средств, свидетельствуют данные Bloomberg.

Однако агентство отмечает, что впереди еще больше половины года, в течение которых Гонконг может восстановить позиции, учитывая целый ряд готовящихся крупных размещений, включая вторичный листинг JD.com Inc. и NetEase Inc.

Гонконг

Новости по теме

Новости

В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили

В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили

Документы для заявки на кредитные каникулы теперь можно подать через Госуслуги

В Китае более 90% средних и малых предприятий возобновили работу

В Китае более 90% средних и малых предприятий возобновили работу
Экономический кризис

Производство бензина в России оторвалось от дна и выросло на 8%

Возбуждено дело о причинении ущерба Татфондбанку на 41 млрд рублей

Сбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимит

Сбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимит

Рубль обновил максимумы начала марта к доллару и евро

Сергей Брилев: Сжигать или не сжигать? Мусор и мосты

Сергей Брилев: Сжигать или не сжигать? Мусор и мосты

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 достиг максимума с начала марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');