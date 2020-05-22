Нефть Brent подешевела до $34,4 за баррель на негативных сигналах из Китая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов.

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса.

Кроме того, в центре внимания трейдеров - очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $34,4 за баррель, что на $1,66 (4,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на $0,31 (0,9%), до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,08 (6,13%) - до $31,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на $0,43 (1,3%).

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)., связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

Тем временем, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга, который вошел в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.

"Если посмотреть на нефть WTI через призму усиливающейся напряженности в отношениях США и Китая, становится понятно, что нефть может стать одной из жертв в торговой войне двух стран", - отмечают аналитики AxiCorp.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.