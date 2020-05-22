Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1-1,2%, при этом лидируют в откате бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2692,1 пункта (-1%), индекс РТС - 1192,08 пункта (-1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 71,5 рубля (+0,54 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-4%), до 21,636 тыс. рублей), "Газпром нефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Башнефти" (-1,3%), "РусАла" (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Россетей" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в I квартале выросла на 11,1%, до 34,6 млрд руб.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в пятницу вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. В Китае стартовал конгресс Всекитайского собрания народных представителей, на котором правительство отказалось от цели по темпам роста ВВП, но обещало поддержать занятость в экономике мерами стимулирования, которые будут финансироваться, в том числе, за счет размещения инфраструктурных облигаций на $500 млрд.

Кроме того, Китай объявил об изменениях в законодательстве, затрагивающих юрисдикцию Гонконга, что незамедлительно вызвало протесты в последнем и негативную реакцию на азиатских фондовых площадках. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара, поскольку усиление неопределенности во внешнем фоне способствует возвращению спроса на "защитные" валюты, считает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что главным поставщиком новостей утром в пятницу вновь стал Китай: власти страны отказались от целевого значения роста ВВП по причине неопределенности из-за COVID-19, также планируется принять новые законодательные акты по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, что рассматривается в качестве усиления режима по сдерживанию антиправительственных выступлений.

Нефть в рамках азиатской сессии на этом фоне подверглась распродажам. Можно говорить, как о технической перекупленности контрактов, которые дорожали шесть сессий подряд, так и о рисках экономического характера нового торгово-политического витка противостояния Вашингтона и Пекина. Впрочем, отказ КНР от конкретных целей роста в текущем году создает неопределенность по вопросу стимулирования деловой активности и потребления в стране, которая является крупнейшим импортером нефти. Многие рассчитывали на то, что власти КНР обнародуют очередные масштабные планы по инфраструктурному строительству для обеспечения прежних темпов роста. Впрочем, правительство КНР всt же объявило о программе заимствования на 1 трлн юаней для помощи регионам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

США продолжают политику конфронтации отношений с Китаем, затрагивая не только экономические, но и политические темы. Однако подобный подход в условиях коронавирусного шока может повысить неопределенность восстановления экономики, как в Китае, так и в самих США. Вполне очевидно, что демократия в Гонконге волнует Вашингтон в меньшей степени, чем общее усиление позиций КНР в качестве ведущей экономической державы. Фактор Китая также используется в предвыборной борьбе за кресло президента США на следующие четыре года. И, наконец, подобное обострение в условиях перекупленности рынков может стать весомым аргументом для почти традиционной коррекции в мае-июне. Российский рынок акций протестирует на прочность поддержку в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Дополнительным негативом для рынка акций и рубля является волна фиксации прибыли в нефтяных контрактах, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы по итогам торгов просели на 0,4-1% на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек.

Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля 2010 года - и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов - на 18,9%, до 4,3 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу снижаются фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite теряет 1,8%, гонконгский Hang Seng обвалился на 5,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

Фондовый рынок Гонконга упал на фоне планов Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку до минимальных с 2000 года 4% по итогам внеочередного заседания в пятницу, стремясь поддержать экономику страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ставка по операциям обратного РЕПО также понижена - до 3,35% годовых.

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Нефть в пятницу также дешевеет после ралли с начала недели; цена Brent находится на $1,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $34,53 за баррель (-4,2% и +0,9% в четверг), июльская цена WTI - $32,08 за баррель (-5,4% и +1,3% накануне).

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере. Это является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.