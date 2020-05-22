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Индийский ЦБ неожиданно опустил базовую ставку до двадцатилетнего минимума

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку по итогам внеочередного заседания в пятницу, стремясь поддержать экономику страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ставка по операциям РЕПО (базовая ставка) была уменьшена на 40 базисных пунктов (б.п.), до минимальных с 2000 года 4%. Ставка по операциям обратного РЕПО также понижена на 40 б.п., до 3,35%.

Заседание RBI было запланировано на начало июня, однако глава индийского ЦБ Шактиканта Дас принял решение о его переносе на более ранний срок на фоне серьезных проблем, с которыми столкнулась индийская экономика из-за коронавируса.

"В дальнейшем мы будем сохранять бдительность и намерены принимать все необходимые меры в ответ на вызовы, которые несет в себе пандемия COVID-19", - заявил Дас в ходе заседания в пятницу.

"RBI готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и даже создать новые", - цитирует главу индийского ЦБ агентство Bloomberg.

Согласно прогнозу RBI, ВВП страны в текущем финансовом году, завершающемся в марте 2021 года, снизится из-за существенного падения экономической активности в связи с коронавирусными ограничениями.

Хроника 27 января – 22 мая 2020 годаЭкономический кризис
RBI Резервный банк Индии Индия Шактиканта Дас Коронавирус

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