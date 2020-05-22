Евро подорожал на 50 копеек в начале торгов в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы курсы доллара и евро к рублю быстро растут на фоне сильно подешевевшей нефти и снижении мировых фондовых площадок на опасениях об обострении отношений между США и КНР.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 71,5-71,9 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 63 копейки, до 71,6 рубля рубля. Евро подорожал на 50 копеек, до 78,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подоржала на 58,61 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,33 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,35 копейки выше ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску. Инвесторы демонстрируют рост спроса на защитные активы в связи с усилением противоречий между США и Китаем.

Негативное влияние на рынки оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение стало негативным фактором для всего мира с учетом того, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, это последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Кроме того, в центре внимания трейдеров оказалось заявление КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Законопроект, предусматривающий запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне, вошел в повестку сессии ВСНП.

Американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат Конгресса США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге может лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трампкритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов. К 10:01 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 4,77% - до $34,52 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,9%, до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на 5,45% - до $32,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов WTI подорожала на 1,3% до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта.