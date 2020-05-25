Средства клиентов в банке "Восточный" по МСФО в I квартале сократились почти на 5%,

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средства клиентов в банке "Восточный" по МСФО в первом квартале 2020 года сократились на 4,7% - до 145,6 млрд рублей со 152,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Снижение этого показателя произошло из-за сокращения объема средств физлиц на 4,3% - до 141,4 млрд рублей.

"Восточный" отмечает, что обладает хорошим уровнем ликвидности. "Сумма высоколиквидных активов, удерживаемых банком, достаточна для обслуживания всех клиентов и осуществления расчетов в полном объеме даже при относительно неблагоприятных событиях, например, при резком сокращении депозитов физических лиц более чем на 25% от общей суммы на 31 декабря 2019 года в результате требований вернуть депозиты прямо сейчас", - говорится в отчете.

Активы банка за январь-март снизились на 2,9% - до 188,3 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в I квартале 2020 года почти не изменился и составил 139,7 млрд рублей, после вычета резервов снизился на 0,9% - до 110,1 млрд рублей.

Чистая прибыль банка в январе-марте 2020 года выросла на 4,6% - до 2,5 млрд рублей.

Собственный капитал за I квартал 2020 года увеличился на 8,2% - до 32 млрд рублей. Рост этого показателя произошел за счет прибыли.

Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) сейчас владеет 41,63% капитала (42,33% голосов) банка "Восточный", "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна - 42,01% капитала (47,72% голосов).

Банк "Восточный" по итогам первого квартала 2020 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".