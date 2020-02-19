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Центробанк возбудил административное дело против банка "Восточный"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Компания Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) обратилась с жалобой в Центробанк России на действия банка "Восточный", связанные с отказом предоставлять документы, в среду возбуждено административное дело.

"Составлен протокол в отношении банка "Восточный" и председателя правления, возбуждено административное дело в связи с не предоставлением документов Evison. Административное рассмотрение еще не состоялось, но до середины марта этот вопрос решится", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Evison Олег Койда.

Собеседник агентства пояснил, что банк отказывает в доступе к документам, связанным с хозяйственной деятельностью банка. Миноритарий отмечает, что не видит полную картину деятельности Восточного.

"Это те документы, с которыми мы, как акционер, имеем право знакомиться. Нам они необходимы, чтобы осуществлять права акционера, которому принадлежат более 40% акций банка", - пояснил Койда.

Как сообщалось, "Восточный" с осени 2018 года переживает корпоративный конфликт, сторонами в котором выступают Evison с 41,63% капитала банка и "Финвижн " Артема Аветисяна с 42,01%.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".

банк Восточный Baring Vostok

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