Биржевые цены на бензин за месяц выросли на 30%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к моменту принятия правительством РФ важных решения для топливной отрасли - снижение нормативов биржевых продаж и запрета импорта нефтепродуктов - локально стабилизировались после целого месяца роста.

При этом биржевые цены на бензины почти вернулись на максимальные уровни 2020 года, где они находились в конце февраля-начале марта, на тот момент, когда власти начали принимать решения о противодействии коронавирусу.

Согласно данным биржи, в конце прошлой недели и по данным на понедельник, цены на 92-й бензин оставались фактически в боковике - на уровне 46,5 тыс. рублей за тонну. Это почти на 30% выше стоимости Аи92 по сравнению с серединой апреля, когда цена бензинов на бирже начала расти. Стоимость 95-го бензина к концу мая достигла 49 тыс. руб./т., подскочив за месяц безостановочного роста почти на 31%.

Между тем, решения правительства относительно топливного рынка, опубликованные в понедельник, могут повлиять на дальнейшую волатильность биржевых цен. В понедельник правительство сообщило, что утвердило временное сокращение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов - с 1 апреля по 30 июня. Согласно постановлению, нормативы биржевых продаж бензина по совместному приказу ФАС и Минэнерго снижены с 10% до 5% (от объема производства), а дизтоплива - с 6% до 3%.

Первые заявления о двукратном сокращении биржевых продаж делались еще в начале апреля, с того момента нефтяные компании уже значительно снизили предложение товара на бирже. Однако, за этот месяц компании успели снизить и объемы производства нефтепродуктов. Есть опасения, что официальное принятие решения о сокращении биржевых нормативов может привести к дальнейшему снижению предложения на бирже. То есть вызовет новый всплеск роста цен на бензины на СПбМТСБ.

Также правительство в понедельник сообщило, что ввело временный запрет импорта нефтепродуктов. Он действует до 1 октября, распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Ведомства в случае необходимости до 15 июня могут изменить срок запрета на импорт топлива.

До настоящего момента импортный бензин на бирже продавался белорусскими компаниями. Белорусы вышли на СПбМТСБ в апреле - после почти двухлетнего отсутствия. Как оценивает отраслевой аналитик Виктор Костюков, с первых дней апреля и по 20 мая белорусские НПЗ выгрузили в Россию бензин в количестве 56,58 тыс. т, что соответствует 2,5% от общего объема поступлений на внутренний рынок. На СПбМТСБ за тот же срок совершено сделок с белорусским бензином 85,38 тыс. т, что составляет 10% от общего объема биржевых сделок (835 тыс. т).

Если доля выпавших с СПбМТСБ белорусских НПЗ не будет занята российскими компаниями - это еще один повод для роста цен бензины на бирже. Вполне возможно, что уже в ближайшие дни российский биржевой рынок бензинов преодолеет максимумы 2020 года.