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Частный владелец АЗС "ЕКА" первым поднял цены на бензин в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Независимая сеть АЗС "ЕКА" (принадлежит ООО "Вемес") первой повысила цены на топливо в Москве, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Так, за неделю с 18 по 25 мая средняя цена на дизтопливо у "ЕКА" поднялась на 38 коп., до 47,61 руб./л. Цена бензина Аи-92 выросла на 40 коп., до 42,88 руб./л, Аи-95 подорожал на 39 коп., до 47,07 руб./л.

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В связи с этим, средневзвешенные цены на топливо в Москве после нескольких недель стабильности пошли в рост, подорожав на 6 копеек.

Теперь средняя цена Аи-92 на московских заправках составляет 43,11 руб./л, на Аи-95 - 47,17 руб./л, средняя цена дизтоплива достигла 47,67 руб./л.

Цены на топливо в Москве больше двух месяцев были практически неподвижны: последнее изменение цен на бензин на московских заправках было зафиксировано за неделю с 9 по 16 марта - тогда Аи-92 и Аи-95 подорожали на одну копейку. Но за неделю с 23 марта по 6 апреля Аи-95 вновь подешевел - также на одну копейку.

В апреле в Москве цена менялась лишь на дизтопливо: за неделю с 6 по 13 апреля оно подешевело на две копейки. Больше месяца его средняя стоимость держалась на уровне 47,61 руб./л.

бензин АЗС ЕКА

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