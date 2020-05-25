Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило временный запрет на импорт нефтепродуктов в страну, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Этот документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 22 мая.

Запрет действует со дня вступления в силу постановления и до 1 октября.

Ранее Минэнерго внесло в список предложений ко второму антикризисному пакету запрет импорта нефтепродуктов в РФ сроком на шесть месяцев.