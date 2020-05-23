США добавили в торговый "черный список" более 30 китайских организаций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Семь компаний и два учреждения были включены в список за "соучастие в нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами" и представителями других нацменьшинств в Синьцзяне.

Еще более 20 компаний и ведомств Китая внесены в список за связь с китайскими военными, поскольку осуществляют торговые операции и в интересах армии КНР, говорится в заявлении американского минторга.

В нем отмечается, что для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

Зарубежные СМИ, сообщая о новом шаге Вашингтона, обращают внимание, что заявление министерства о санкциях совпало с рассмотрением на проходящей в Пекине сессии ВСНП проекта закона о "механизме правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Власти США осуждают намерение Пекина принять новый закон о национальной безопасности для Гонконга, считая эту инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Решение обойти надежно отработанные законодательные процессы в Гонконге и проигнорировать волю его жителей станет предвестником конца высокой степени автономии, которую Пекин обещал Гонконгу по Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил: "Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированные по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и по Основному закону (Гонконга - ИФ), неизбежно повлияют на наше отношение к принципу "одна страна, две системы" и к статусу этой территории".

Законопроект о нацбезопасности для Гонконга

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Законопроект, как ожидается, будет принят в Китае до окончания ежегодной сессии ВСНП в следующий четверг, 28 мая, однако потребуется ряд процедурных шагов для его вступления в силу. Принятие закона приведет к усилению надзора и цензуры в Гонконге, предупреждают эксперты.

Гонконг в 1997 году на 50 лет получил статус специального административного района КНР. Несмотря на китайский суверенитет над территорией, Гонконг по китайско-британской декларации и Основному закону получил широкую автономию до 2047 года.