Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-0,9% во главе с бумагами нефтяников.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2781,01 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1224,69 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 71,26 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6% и +1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Роснефти" (+1,4%), "РусАла" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,4%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на сырье. Трейдеры на мировых площадках нашли основания для благоприятных ожиданий в данных по экономике Германии и отмене режима ЧС в Японии. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вниз на фоне признаков восстановления "спроса на риск" на рынках в целом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, риски пока связаны с дальнейшим обострением отношений США и Китая, но они еще не учитывают возможные негативные сценарии. Важным фактором поддержки стали планы Испании отменить карантин для прибывающих иностранцев с 1 июля, отмена режима ЧС в Японии, а также подготовка программы финансово-экономической помощи японским корпорациям почти на 100 трлн иен. В России правительство ввело ограничения на импорт ряда видов топлива до 1 октября. Мера носит явно протекционистский характер, но является позитивной для отечественных нефтяников.

Продолжают поступать новости от фармацевтов. Novavax объявила о переходе к испытаниям вакцины против COVID-19 на людях. Сингапур в третий раз ухудшил оценку ВВП в текущем году и теперь ждет снижения экономики на 4-7% (в I квартале экономика страны упала на 4,7% в годовом выражении).

В России заявляют о том, что добыча нефти снизилась почти до целевых 8,5 млн б/с, что предусмотрено соглашением ОПЕК+. В России также ожидают, что баланс на рынке будет достигнут если не в июне, то в июле, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов, а рубль - укрепиться до 71 руб. за доллар. У нефти Brent появился шанс преодолеть отметку $37 за баррель и закрепиться в новом диапазоне $36-40 за баррель, считает Кочетков.

В США накануне биржи не работали в связи с Днем Поминовения (Memorial Day), в Великобритании также был выходной - ежегодно последний понедельник мая празднуется Spring Bank Holiday (весенний банковский выходной).

Во вторник в Азии индексы растут (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 1,9%) на фоне надежд на экономическое восстановление.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичный округ Токио.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Рынки растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга.

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем на фоне постепенного снятия карантинных ограничений по всему миру; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 25 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $36,15 за баррель (+1,8% и +1,1% в понедельник), июльская цена WTI - $34,42 за баррель (+3,5% к уровню пятницы).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.