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В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, передает канал NHK.

Абэ объявил о снятии режима ЧП в Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии.

Ранее чрезвычайное положение отменили в 42 японских префектурах из 47. Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный ранее этой весной в связи с пандемией коронавируса, в Японии снят.

В конце апреля стало известно, что Япония закрыла въезд для прибывающих из России и еще 13 стран.

В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Синдзо Абэ Япония Коронавирус Токио

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