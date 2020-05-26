Транзит по газопроводу "Ямал-Европа" полностью остановлен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

Данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают падение физического потока газа на входе на КС "Мальнов" на востоке Германии с 8:00 утра по берлинскому времени (9:00 по московскому) до нуля.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.