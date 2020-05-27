Транзитные мощности польского участка "Ямала-Европы" на среду выкуплены на 21%

Утром в среду газопровод не качает физические объемы газа ни в одну, ни в другую сторону

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовые сутки 27 мая (с утра 27 до утра 28) выкуплены на 21% (767 000 куб. м в час и 18 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные аукционной платформы по распределению газотранспортных мощностей GSA Platform.

Утром в минувший вторник 26 мая физический поток газа по газопроводу на границе Польши и Германии прекратился. Это могло быть связано с отсутствием заявок на поставку в обоих направлениях. В середине дня 26 мая поставки шли в обратном направлении - из ФРГ в Польшу и прекратились к ночи.

Утром в среду газопровод не качает физические объемы газа ни в одну, ни в другую сторону.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (физический поток газа из Польши в Германию был и того меньше). На вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки. В Gaz System уже высказали осведомленность, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2000 км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет - отдельный оператор польской ГТС Gaz System.