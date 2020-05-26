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"Газпром" третий день держит трубопровод "Ямал-Европу" почти сухим

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на вторник выкуплены на 3,8%, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки, сообщил польский организатор аукционов GSA Platform.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник. Реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше. При этом речь не идет о ремонтных работах - ежегодная остановка "Ямала-Европы" запланировала на 6-11 июля.

В понедельник представитель "Газпром трансгаз Беларусь" (белорусская дочка "Газпрома" и оператор "Ямал-Европы" в Белоруссии) сказали, что транзит газа по белорусскому участку идет по заявкам "Газпрома" и европейских покуптелей газа, "поэтому колебания объема транзита связаны со снижением спроса с их стороны".

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 000 км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.

Ямал-Европа Газпром Польша Германия Белоруссия

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