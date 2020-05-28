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Boeing объявил о планах сократить более 13 тыс. сотрудников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил о намерении сократить более 13 тыс. сотрудников.

Первоначальный объем сокращений значительно превышает тот, о котором говорили представители профсоюзов во вторник, 26 мая. Компания заявила, что на этой неделе разошлет персоналу самое большое количество уведомлений о сокращении в рамках планов уволить около 10% от общего числа сотрудников, которое составляет 160 тыс. человек.

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Boeing объявил о принудительном сокращении около 6 770 человек в США, концерн также одобрил добровольный уход 5 520 человек с выплатой выходных пособий, которые покинут компанию в течение следующих нескольких недель.

Это первые крупные сокращения с 2017 года, когда Boeing уволил около 1,5 тыс. сотрудников в рамках мер по уменьшению расходов.

Штат международных сотрудников концерна составляет около 18 тыс. человек, компания сократит около 700 рабочих мест в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Boeing сокращает производство лайнеров 787 в два раза, в среду, 27 мая, компания сообщила, что возобновила производство самолетов 737 MAX в ограниченном объеме.

Акции Boeing в ходе дополнительных торгов подорожали на 4,8%.

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