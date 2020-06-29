"ВСМПО-Ависма" решила продать 6% "РусГидро" из-за финансовых сложностей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма", испытывающий финансовые сложности из-за падения спроса, решил выйти из непрофильных активов и начал искать покупателя на свои 5,95% в "РусГидро", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, информированные о планах компании.

"ВСМПО-Ависма" начала искать покупателя недавно, а продавать свой пакет в рынок компания не хочет, уточнил один из собеседников издания. В "ВСМПО-Ависме" и "РусГидро" от комментариев отказались. Два года назад "ВСМПО-Ависма" приобрела этот актив примерно за $336 млн, скупая акции с рынка. Сейчас рыночная стоимость пакета составляет около 19,3 млрд рублей, пишет газета.

За счет вырученных средств титановая компания намерена перекрыть наиболее проблемные точки, но продажа доли в "РусГидро" - это только одна из антикризисных мер, которыми занимается сейчас ВСМПО, отметил один из собеседников "Коммерсанта".

Из-за появившихся слухов о возможности такой сделки стоимость акций "РусГидро" на Московской бирже начала снижаться: с 22 июня бумага подешевела на 10%, до 75 копеек за штуку.

Сейчас "ВСМПО-Ависма" столкнулась с проблемами из-за падения спроса на титан для авиастроительной отрасли США и Европы на фоне пандемии коронавируса, которая вызвала сокращение спроса на авиаперевозки и, соответственно, самолеты. Доля экспорта в выручке "ВСМПО-Ависмы" в 2019 году превышала 72%, на США приходится около 40% ее экспортных поставок, на Европу — примерно столько же. Boeing закупает у "ВСПМО-Ависмы" около 35% необходимого титана, Airbus — до 65%, Embraer — до 100%.

Из-за спада спроса на новые самолеты корпорация снизила производственный план на 2020 год на 32%, до 26 5 00 тонн товарного титана, тогда как в 2019 году выпустила около 37 000 тонн. И.о. главы "ВСМПО-Ависмы" Максим Кузюк в середине июня допускал, что в сентябре компания остановит производство и начнутся сокращения персонала. Акционер ВСМПО "Ростех" затем заявил, что такой сценарий не рассматривается, Кузюк высказал свое личное мнение, "не имеющее отношения к действительности".

Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", "Ростеху" принадлежит 25% плюс 1 акция.