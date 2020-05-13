Заказы на самолеты Boeing впервые за семь лет оказались меньше 5 тыс.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Количество заказов на самолеты американского авиастроительного концерна Boeing Co упало до 4834 по сравнению с 5049 на конец марта.

Таким образом, число заказов впервые за семь лет опустилось ниже 5 тысяч, отмечает Dow Jones.

Компания, в частности, лишилась еще 108 заказов на самолеты 737 MAX. Boeing также понизил статус по сделкам на поставку 101 самолетов из-за ухудшения финансового состояния авиакомпаний в условиях пандемии.

В то же время компания не потеряла ни одного заказа на широкофюзеляжные самолеты.

В апреле Boeing не получил ни одного нового заказа. Тем временем три крупные лизинговые компании отказались от своих обязательств по покупке самолетов 737 MAX, а авиакомпании пересмотрели планы поставок в соответствии с компенсационными соглашениями, заключенными с Boeing в связи с запретом на полеты самолетов этой модели после двух авиакатастроф.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus, в свою очередь, в прошлом месяце получил заказы на девять самолетов. Таким образом, общее число заказов на самолеты Airbus составляет примерно 7,5 тыс.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что восстановление авиационной отрасли после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может занять три года. "Я считаю, что понадобится три года, прежде чем авиаперевозки вернутся к уровню 2019 года, и возможно еще два года - для начала восстановления темпов роста, которые мы демонстрировали", - сказал он.

Некоторые крупные американские авиакомпании будут вынуждены прекратить деятельность по истечении программы государственной поддержки зарплат в сентябре, считает Кэлхун. По его мнению, объем авиаперевозок в сентябре будет ниже 25% от докризисного уровня, а к концу года он может приблизиться к 50%.