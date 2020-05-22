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Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

В качестве одного из шагов по реструктуризации бизнеса также рассматривается ликвидация бренда Datsun

Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру
Фото: Reuters

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует сократить более 20 тысяч рабочих мест по всему миру на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает новостное агентство Kyodo News.

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Резкое падение спроса на автомобили вынуждает Nissan сокращать производство, а также рассматривать меры реструктуризации операций.

По данным Kyodo, сокращение рабочих мест является частью среднесрочного плана реорганизации бизнеса, о котором Nissan объявит 28 мая одновременно с публикацией отчетности за финансовый год, завершившийся в марте.

В конце апреля автопроизводитель сообщил, что, вероятно, зафиксировал чистый убыток по итогам финансового года впервые за 11 лет в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Nissan намерен сократить ежегодные расходы на 300 млрд иен ($2,8 млрд) в рамках реорганизации бизнеса, сообщил источник агентства. Кроме того, по словам источника, автопроизводитель зафиксирует разовые списания в связи с реструктуризацией.

Среди других мер, рассматриваемых Nissan, - ликвидация бренда Datsun, остановка одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, а также сокращение расходов на рекламу и R&D, сообщил источник.

Nissan находится в сложной ситуации с момента ареста бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Вслед за этим в руководстве Nissan был произведен ряд перестановок. В частности, гендиректором компании был назначен Макото Учида, сменивший на этом посту Хирото Саикаву в октябре прошлого года. Главным операционным директором стал Ашвани Гупта.

На прошлой неделе стало известно об уходе в отставку главы американского подразделения Nissan Хосе Луиса Вальса.

Акции Nissan подешевели на 2,5% по итогам торгов в пятницу. С начала этого года их стоимость упала на 41%.

Nissan

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