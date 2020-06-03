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Renault привлек кредит на 5 млрд евро под гарантии французского государства

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Renault сообщил, что договорился с банками об открытии кредитной линии на 5 млрд евро ($5,58 млрд) под гарантии государства. Договоренность достигнута с банками BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC France, Natixis and Societe Generale.

Экономический кризис

По условиям соглашения Renault может частично или полностью использовать эти деньги средства до конца текущего года. Изначальный срок возврата кредита составляет 12 месяцев, однако он может быть продлен еще на три года.

Кредит на 90% обеспечен государственными гарантиями. Это подтвердил 2 июня министр экономики Брюно Ле Мэр после переговоров с руководителем Renault Жан-Домиником Сенаром, профсоюзами и местными властями, писал Le Figaro.

Компания пообещала после 2023 года сохранить рабочие места на заводе, где производятся электромобили Kangoo. По словам Ле Мэра, Renault разработает проект, "который должен гарантировать в долгосрочной перспективе, после 2023 года, занятость и уровень промышленной активности на предприятии в Мобёже".

На прошлой неделе Renault объявил о планах сократить примерно 14 600 рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро ($2,21 млрд) в течение трех лет. На Францию должно прийтись около 4600 сокращений.

Котировки Renault в среду подскочили на 7,8%.

Хроника 27 января – 03 июня 2020 годаЭкономический кризис
Renault Жан-Доминик Сенар Брюно ле Мэр Франция Мобеже коронавирус

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