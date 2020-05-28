Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума наряду с законопроектом о цифровых финансовых активах, который застрял в первом чтении с мая 2018 года, приступила к обсуждению еще одного документа - законопроекта "О цифровой валюте в РФ", сообщил "Интерфаксу" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас мы работаем над законопроектом о цифровой валюте в РФ, который дает реальное определение криптовалюты в российском правовом пространстве. Это валюта, которая используется как средство платежа и как средство сбережений. Устанавливается требование к ее обращению. Самое главное требование: в российском правовом пространстве не может обеспечиваться организация выпуска и обращения таких валют. Вы можете ее (криптовалюту - ИФ) купить, но на зарубежных площадках. На территории РФ не могут функционировать площадки, биржи, позволяющие приобретать в рамках российского правового пространства вот эти криптоинструменты", - сказал глава комитета.

По его словам, приобретенная на зарубежных площадках валюта должна быть задекларирована в РФ, она определяется как имущество. "Соответственно, задекларировав, участники рынка получают, судебную защиту в рамках российского правового пространства, причем судебная защита будет как раз действовать с этим инструментом, определяя его как имущество, имущественные права", - уточнил он

Одновременно, по словам главы комитета, будут вноситься поправки в Уголовный кодекс (УК), которые вводят ответственность за попытку наладить работу криптобирж в РФ. "Рассматриваем вопрос уголовного преследования, если будет попытка организации, попытка имитировать, организовывать соответствующую инфраструктуру для оборота вот этих биткоинов, эфиров, всех криптоинструментов, созданных за пределами страны", - сказал он.

В четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета по финансовому рынку Госдумы заявила о необходимости скорейшего рассмотрения этого законопроекта. "К закону о ЦФА, что важно, прилагается законопроект о цифровой валюте. (...) Вот как раз законопроектом о цифровой валюте, который сейчас представлен, мы отрегулируем те операции, которые можно проводить, и те, которые запрещены. Поэтому я думаю, что его нужно принять как можно быстрее, чтобы исключить правовую неопределенность", - сказала она.

Ранее вопрос владения и обращения криптовалюты в РФ планировалось прописать ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах, он был принят 22 мая 2018 года в первом чтении и с тех пор проходит согласование.