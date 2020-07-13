Набиуллина призвала закрепить в законах базовые положения по цифровым активам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В законах нужно закрепить базовые положения по цифровым финансовым активам, чтобы не тормозить их развитие, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Для того, чтобы развивать цифровую экономику, мы должны понимать, что возникнут новые активы, новые инструменты, и для них нужны адекватные правовые рамки. Да, есть спорные вопросы, если мы их не разрешили, нужно обсуждать продолжать. Но базовые вещи, на наш взгляд, нужно принимать, чтобы не тормозить развитие цифровых финансовых активов", - сказала она.

Она напомнила, что закон "О цифровых финансовых активах" прошел только первое чтение "и несмотря на несколько циклов обсуждения, никак не продвигается, там действительно много вопросов". В 2019 году был принят закон о привлечении инвестиций через специальные цифровые платформы - краудинвестинг, продолжила она.

"Это возможность прозрачного ответственного привлечения широкого круга лиц, которые готовы поддержать эффективные малые предприятия и поддержать выпуск перспективных продуктов. Принцип финансирования предприятий малого бизнеса через краудинвестинг - это размещение предприятиями на инвестиционной платформе заявок на привлечение финансирования. И при этом компания должна раскрыть информацию о себе, о бизнес-проекте, в который привлекаются средства", - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, сейчас регулятор в рамках общенационального плана работает вместе с институтами развития и с правительством, для того, чтобы этот инструмент на практике развивался.

"В частности, на наш взгляд, нужно разработать механизм компенсации для компаний части затрат на привлечение финансирования через инвестплатформы, а также механизм поручительства институтов развития, чтобы повысить надежность таких инвестиций для потенциальных инвесторов", - сказала Набиуллина.

Она также отметила, что краудфандинг может поддержать развитие факторинга для малого и среднего бизнеса. "Вместе с Корпорацией малого и среднего бизнеса работаем над механизмом выпуска и обращения факторинговых цифровых прав на инвестиционных платформах и системой регистрации и хранения обязательств заказчиком по платежам за продукцию МСП", - рассказала председатель Банка России.