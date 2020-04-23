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РСПП попросил Мишустина поддержать принятие закона о цифровых финансовых активах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность поддержки принятия законопроекта "О цифровых финансовых активах" Госдумой в весенней сессии 2020 года.

Копия письма, которое подписали глава РСПП Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, есть в распоряжении "Интерфакса".

Законопроект квалифирует ЦФА как вид цифровых прав, который связан с денежными обязательствами, а также с требованиями, вытекающими из обращения ценных бумаг. Понятия stablecoin (стейблкоин) в законе нет, но разрешен выпуск обеспеченных цифровых финансовых активов. Так, в решении о выпуске может быть указано, что цифровые финансовые активы выпускаются как обеспеченные имуществом их эмитента или третьих лиц, описание предмета обеспечения, а также условий обеспечения. ЦБ РФ наделяется полномочиями вести как реестр операторов информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск ЦФА, так и реестр операторов их обмена.

Ранее у РСПП были замечания к пакету "цифровых" законопроектов ("О цифровых финансовых активах (ЦФА)", "О краудфандинге" и соответствующие изменения в ГК), принятому в первом чтении Госдумой в мае 2018 года, но сейчас многие предложения бизнес-сообщества учтены, следует из письма.

"Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие в весеннюю сессию закона о ЦФА (со сроком его вступления в силу через 6 месяцев с даты принятия) позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для посткризисного восстановления и дальнейшего экономического развития", - говорится в письме.

"Возможность выпуска бизнесом цифровых финансовых инструментов для привлечения финансирования упростит доступ к рынку долгового капитала, что может дать возможность постепенному и устойчивому восстановлению экономики после разрушительного воздействия пандемии", полагают авторы письма. В частности, использование цифровых активов радикально улучшит положение дел с дебиторской задолженностью, жизненно важной для малого и среднего бизнеса.

"В период пандемии происходит пересмотр приоритетов секторов экономики, осуществляется поиск новых рынков в попытках сохранить ликвидность бизнеса. Бизнес вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам. Это мощный и уникальный цифровой тренд не должен быть утерян", - говорится в письме.

Как пояснил "Интерфаксу" глава РСПП Александр Шохин, существует беспокойство в связи с тем, что документ застрянет, поскольку на повестке сейчас другие вопросы.

Шохин напомнил, что законопроект был принципиально согласован ЦБ, правительством и всеми заинтересованными сторонами. "Сейчас нужно фактически только организационное решение, чтобы запустить процесс рассмотрения", - сказал глава РСПП. Он рассчитывает на то, что позиция правительства по этому вопросу может поступить уже на этой неделе.

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Источник, знакомый с ходом рассмотрения документа, подтвердил поступление письма в правительство, где цифровую повестку курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Документом занимается департамент информационных технологий правительства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект по ЦФО находится в "высокой степени готовности для второго чтения, дошлифовываются детали и формулировки". По его оценкам, документ будет разослан по ведомствам для голосования во втором чтении до майских праздников.

Велики также шансы на принятие в весеннюю сессию законов-спутников (в частности, закона о краудфандинге), сказал Аксаков.

"Этот законопроект уже перезрел, чем дальше будет задерживаться его принятие, тем больше потеряет экономика. В условиях таких валютных дисбалансов, как сегодня, глупо не использовать возможности цифровых активов", - считает президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Легализация токенов, привязанных к стоимости товаров, изменит структуру сделок и инфраструктуру бизнеса: удешевит цепочку приобретения товаров и услуг, снимет логистические издержки, обеспечив выгоду на всех этапах, полагает Припачкин. Токены - неотъемлемый инструмент цифровой экономики, добавил он.

Крупным игрокам, готовым токенизировать свои активы и продукцию, этот законопроект поможет сформировать цифровую сеть с клиентами и подрядчиками, согласен интернет-омбудсмен, член экспертного совета "Агентства стратегических инициатив" Дмитрий Мариничев.

Но для остального рынка сейчас механизм вряд ли заработает, считает он: "Если в реальной жизни в бизнесе проблемы, не стоит рассчитывать на то, что переход в какой-то отдельный цифровой мир даст возможность выжить и улучшить показатели". "Активность цифровых инвесторов сейчас очень низкая и настроения депрессивные - достаточно посмотреть на курс биткойна, который в значительной степени коррелирует с нефтью и наглядно демонстрирует состояние этой сферы. Владельцы биткойнов являются такими же инвесторами, как и все остальные, не стоит искать в них иной психопортрет. Цифровые активы - это инструментарий; сейчас не в нем проблема - хотя лучше чтобы он был, а в людях, в их возможностях и страхах", - заявил Мариничев.

Глава РСПП полагает, что говорить о слабом спросе на цифровые активы даже в настоящий момент рано: "Чтобы оценить востребованность, надо сначала легализовать сам механизм". "Но в любом случае надо думать о завтрашнем дне, учитывая, что кризис - это новые возможности", - считает Шохин.

Ввод в оборот цифровых активов не только упростит транзакции, но и даст государству механизм поддержки граждан, если им по каким-то причинам не могут выплатить деньги, считает Яков Баринский, финдиректор Qiwi Blockchain Teсhnologies и руководитель первого в России криптоинвестбанка Hash.

Помимо антикризисного потенциала, такие активы обладают инвестиционным и будут востребованы как инструмент диверсификации инвестиционных портфелей на фоне всплеска интереса инвесторов к фондовому рынку, подобному тому, который наблюдался в 2019 г.- начале 2020 г. в связи со снижением ставок, говорит Баринский. "Для ритейловых инвесторов некоторые активы довольно накладны: к примеру, слиток золота или еврооблигация "Газпрома". А токен представляет из себя единицу стоимости, которую можно дробить. Это и есть одна из основных его ценностей: возможность приобретать различные активы частями. И именно для этого нужна законодательная база; тем более, мы видим положительные примеры других стран, которые значительно продвинулись в регулировании цифровых активов", - отмечает Баринский.

РСПП Михаил Мишустин

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