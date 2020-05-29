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Российские биржевые индексы в начале торгов пятницы снизились на 0,6-0,7%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся в пятницу снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и снижением котировок нефти на опасениях об эскалации конфликта США и Китая. 29 мая ожидаются заявления президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Экономический кризис

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2762,4 пункта, индекс РТС упал на 0,7%, до 1233,62 пункта (-0,7%). Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" потеряли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 18 копеек до 70,66 рубля.

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (-2,9%, до 4,966 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "РусАла" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Мечела" (+0,4%), "Башнефти" (+0,1%).

В США в четверг к окончанию торгов индексы развернулись вниз (по итогам дня индексы просели на 0,2-0,6%), после того как Трамп, что проведет в пятницу пресс-конференцию по вопросам отношений с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%) в ожидании пресс-конференции Трампа по Китаю в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 11,5%. Показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промпроизводства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Кроме того, уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Нефть в пятницу также дешевеет на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7%, до $35,05 за баррель (+1,6% в четверг), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6%, до $33,16 за баррель (+2,7% накануне). Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу.

Brent подорожала в мае почти на 40%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения ввести собственный законо национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Мосбиржа РТС США Китай Brent WTI Дональд Трамп. Гонконг

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