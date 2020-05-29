Российские биржевые индексы в начале торгов пятницы снизились на 0,6-0,7%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся в пятницу снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и снижением котировок нефти на опасениях об эскалации конфликта США и Китая. 29 мая ожидаются заявления президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2762,4 пункта, индекс РТС упал на 0,7%, до 1233,62 пункта (-0,7%). Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" потеряли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 18 копеек до 70,66 рубля.

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (-2,9%, до 4,966 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "РусАла" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Мечела" (+0,4%), "Башнефти" (+0,1%).

В США в четверг к окончанию торгов индексы развернулись вниз (по итогам дня индексы просели на 0,2-0,6%), после того как Трамп, что проведет в пятницу пресс-конференцию по вопросам отношений с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%) в ожидании пресс-конференции Трампа по Китаю в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 11,5%. Показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промпроизводства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Кроме того, уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Нефть в пятницу также дешевеет на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7%, до $35,05 за баррель (+1,6% в четверг), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6%, до $33,16 за баррель (+2,7% накануне). Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу.

Brent подорожала в мае почти на 40%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения ввести собственный законо национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.