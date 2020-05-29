Рубль заметно подешевел к доллару и евро на старте торгов из-за снижения интереса к риску

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,41-70,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,66 руб./$1 (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,41 руб./EUR1 (+31 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,3 копейки к уровню закрытия четверга, 28 мая, до 74,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,87 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,64 копейки выше официального курса.

Рубль дешевеет на опасениях эскалации конфликта Вашингтона и Пекина

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет на старте торгов на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и падения цен на нефть. Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Он проведет специальную пресс-конференцию на эту тему. Рынки опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.

На пленарном заседании в четверг, 28 мая, депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Статистика по ВВП и рынку труда в США

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли Соединенных Штатов. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Цены на нефть тоже падают

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом. Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,68% - до $35,05 за баррель. По итогам торгов в четверг июльские контракты выросли в цене на 1,6%, до $35,29 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на 0,83%, до $35,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,54% - до $33,19 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась до $33,71 за баррель, поднявшись на 2,7%.