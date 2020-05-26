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Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга
Полиция на митинге против законопроекта о национальной безопасности Гонконга, 24 мая 2020 года
Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайские военные, дислоцированные в Гонконге, "решительно поддерживают" рассматриваемый на проходящем форуме законопроект об обеспечении национальной безопасности Гонконга, заявил командующий войсками гонконгского гарнизона Чэнь Даосян.

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"Офицеры и солдаты гарнизона полны решимости и уверенны в своей способности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также поддерживают долгосрочное процветание и стабильность Гонконга", - сказал журналистам военачальник, являющийся депутатом сессии ВСНП.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Законопроект, как ожидается, будет принят до окончания ежегодной сессии ВСНП в следующий четверг, 28 мая, однако потребуется ряд процедурных шагов для его вступления в силу. Принятие закона приведет к усилению надзора и цензуры в Гонконге, предупреждают эксперты.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года из-за распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

На фоне сообщений об этой законодательной инициативе Пекина в США прозвучали призывы к введению санкций против Китая, а несколько китайских компаний были внесены в американский торговый "черный список".

Гонконг в 1997 году на 50 лет получил статус специального административного района КНР. Несмотря на китайский суверенитет над территорией, Гонконг по китайско-британской декларации и Основному закону получил широкую автономию до 2047 года.

Китай Гонконг

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