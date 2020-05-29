Доллар США подешевел до минимума с середины марта относительно корзины из 6 валют

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Значение долларового индекса ICE в пятницу опустилось до примерно 98 пунктов, что является минимальным значением с 15 марта, на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, пишет Trading Economics.

Индикатор, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 16:20 по Москве 29 мая снизился на 0,2% - до 98,19 пункта, отыграв часть потерь.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, 28 мая, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

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Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над специальным административным районом КНР. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Однако главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди считает, что Трамп "вряд ли объявит о прекращении особых отношений США с Гонконгом, так как это нанесло бы рынкам огромный сопутствующий ущерб".

"Более вероятный и менее опасный для рынков вариант - это санкции против отдельных лиц и организаций материкового Китая, которых США считают ответственными за неугодную им политику", - добавил он.

Курс евро к доллару поднялся на 0,32%, до $1,1114. Стоимость единой европейской валюты находится на уровне 119,32 иены по сравнению со 119,24 иены по итогам предыдущих торгов.

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Поддержу единой европейской валюте на этой неделе оказало предложение Еврокомиссии по созданию финансового инструмента послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Укрепление евро на фоне планов Евросоюза значительно расширить бюджет за счет прямой эмиссии долга стало вчера важной темой. Оно продолжилось и сегодня утром, так что пара EUR/USD смогла выйти выше 1,1100", - отмечает Харди.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2340 против $1,2322 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1105 против 1,1122.

Курс доллара относительно юаня в пятницу снижается на 0,1%, до 7,1387 юаня.