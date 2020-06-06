Основатель и президент издательского дома "Семь дней" ушел из компании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президентом издательства "Семь дней" вместо руководившего компанией почти четверть века Дмитрия Бирюкова назначен Кирилл Дыбский, сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"Дмитрий Вадимович Бирюков, возглавлявший ИД с момента его создания в 1995 году, принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на развитии собственных проектов", – говорится в сообщении ГПМ, поступившем в "Интерфакс".

Дыбский до своего назначения занимал в издательстве "Семь дней" должность главного редактора объединенной редакции журналов "Караван Историй" и "Коллекция Караван Историй". Он приступил к своим обязанностям 2 июня.

По словам гендиректора ГПМ Александра Жарова, перед новым руководителем издательства стоят "сложные задачи, связанные, в том числе, с дальнейшей цифровой трансформацией медиа-продуктов".

"Назначение Кирилла Дыбского пришлось на непростой для индустрии СМИ, да и всей страны, период. Но я уверен, что опыт, профессионализм и лидерские качества Кирилла Александровича помогут ему продолжить успешно развивать существующие проекты ЗАО "Издательство Семь Дней" и запускать новые цифровые продукты", – сказал Жаров, чьи слова привели в пресс-службе.

Жаров выразил Бирюкову благодарность за многолетнюю плодотворную работу и пожелал успехов в развитии новых проектов.

Бирюков возглавил издательский дом "Семь дней" в октябре 1995 года. С 1996 ИД выпускал общественно-политический журнал "Итоги", с 1998 года – журнал "Караван историй". В 2001 году "Семь дней" вместе с остальными активами "Медиа-моста" перешел в собственность "Газпром-медиа", после чего была уволена вся команда главного редактора "Итогов" Сергея Пархоменко.

Дыбский с 1993 года работал в газете "Сегодня" (была закрыта после перехода актива в собственность ГПМ) на позициях редактора отдела и первого заместителя главного редактора. В 2001 году возглавил еженедельный журнал "Итоги". В 2014 году стал издателем в ЗАО "Издательство Семь дней". Среди проектов, которые он курировал - информационно-развлекательный ресурс 7days.ru. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и удостоен благодарности президента РФ.