Petropavlovsk опроверг переговоры о слиянии с ЮГК после публикации The Telegraph

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания сообщила на Лондонской фондовой бирже (LSE), что сейчас не ведет переговоры о возможном слиянии со своим крупнейшим акционером ЮГК ("Южуралзолото группа компаний"), хотя в принципе поддерживает диалог со всеми акционерами.

31 мая о возможном слиянии Petropavlovsk и ЮГК написала The Telegraph.

"Это, безусловно, может произойти, потому что компания (ЮГК - ИФ) частная, и это может произойти быстро", - заявил газете глава Petropavlovsk Павел Масловский. Пока стороны только присматриваются друг к другу, добавил он, но есть понимание, что, как минимум, возможность надо изучить.

"Недавно 22% акций (Petropavlovsk - ИФ) перешли в другие руки, к ЮГК, которая производит примерно столько же, сколько и мы. Мы схожи по размеру, но они частные, и я бы сказал, мы смотрим друг на друга", - заявил Масловский.

Он также подтвердил планы Petropavlovsk получить вторичный листинг на "Московской бирже".

В начале 2020 года "Южуралзолото" выкупило у структур Романа Троценко 22,37% акций Petropavlovsk, а также облигации, конвертируемые еще в 5,97% акций.

В ЮГК "Интерфаксу" не стали комментировать возможность слияния с Petropavlovsk.

"Южуралзолото" занимает четвертое место в рейтинге российских золотодобытчиков, Petropavlovsk - пятое. Группу "Южуралзолото" контролирует семья Константина Струкова. Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.