"Любовь во время холеры" - как российские золотодобытчики переживают кризис и пандемию. Обзор

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Новости последних нескольких недель - как со страниц постапокалиптической фантастики: прерывается авиасообщение между странами, закрываются границы, цена на "физическую" нефть кое-где ушла в минус (то есть компании готовы приплачивать, чтобы у них забирали это "черное барахло" - сюрреализм, который трудно себе представить). В экономике неопределенность, граничащая с хаосом. Как говорится, "нет уверенности в завтрашнем дне" - не то ли это дно, которое, как пишут в обзорах аналитики, пытаются нащупать рынки?

Рынок золота живет по принципу "кому война, кому мать родна": это как раз та самая отрасль, для которой общие кризисы - не только не беда, но и в каком-то смысле благодатная почва для развития. И особенно выигрышно на фоне коллег выглядят российские золотодобытчики - бенефициары не только известной максимы "золото - тихая гавань", но и девальвации рубля.

Но на то он и "апокалипсис", что все стремительно меняется. Неожиданно Банк России, активно и непрерывно покупавший золото с 2014 года, объявил, что с апреля приостанавливает закупки. Участники рынка призадумались - и даже начали отзывать свои комментарии для обзора о ситуации в отрасли на фоне пандемии и паники, чтобы проверить их соответствие новым вводным. Впрочем, подумав, решили все оставить как есть: в нашей "тихой гавани" все равно спокойно.

"Тихая гавань" гасит волну

Цена на золото начала расти еще прошлым летом и, по подсчетам Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA), в среднем по итогам года составила $1393 за унцию - это на 10% выше уровня 2018 года. Опрошенные LBMA аналитики спрогнозировали, что в текущем году цена вырастет еще на 12%, до $1559 за унцию.

Текущий кризис не только не сдерживает котировки, но и подталкивает их вверх. Абсолютных рекордов цены на золото не пробили, но на заявлении Федрезерва о неограниченном выкупе казначейских облигаций и ипотечных бумаг показали самый высокий дневной рост в истории (в какой-то момент во вторник, 24 марта, фьючерс на золото с поставкой в апреле достиг $1698 за унцию, что было на $130 выше предыдущей цены закрытия). LBMA в середине месяца зафиксировала рекордный за время своих наблюдений объем торгов за день - 62,6 млн унций на $100,5 млрд.

Золото в полной мере использует преимущества от агрессивного денежно-кредитного и бюджетного смягчения, поясняет "Атон". Пока Федрезерв не рассматривает отрицательные ставки (которые уже понижены до 0-0,25%), но смягчение денежно-кредитной политики в мире, скорее всего, продолжится, и это благоприятно скажется на золоте, считают аналитики "Атона".

"Серьезные кризисы бьют и по золоту, - признает "Атон". - Инвесторы продают ликвидные инструменты для покрытия маржин-коллов или для формирования позиций в наиболее подешевевших акциях. В 2008 золото упало почти на 25% - и лишь потом восстановилось. Но восстановление бывает быстрым. 2008 год показал, что золото падает медленнее других и быстро восстанавливается - как только кризис проходит, и начинают действовать стимулирующие меры ЦБ".

Также, несмотря на то, что обычно баланс спроса и предложения на физическое золото мало влияет на цену, локдауны в нескольких странах могут косвенно положительно повлиять на них. В большей степени это касается не рудников, а аффинажных предприятий. Некоторые аффинажные заводы в Швейцарии временно приостановили работу, Rand Refinery в Южной Африке существенно снизила объемы. Вместе это 35% мировых мощностей по аффинажу золота и их приостановка может привести к недопоставке 1,6% золота в этом году, посчитал "ВТБ Капитал".

"Цена золота демонстрирует интересную динамику. Мы видим сильный рост премии физического золота к "бумажному" (то есть деривативам). Это обусловлено закрытием ряда больших мощностей в Европе по производству слитков и монет. На наш взгляд, золото продолжит рост при эскалации ситуации на рынке или после того, как рынок достигнет дна на фоне инфляционных ожиданий после вливания огромных средств со стороны ФРС и мировых ЦБ", - отмечают в Альфа-банке.

Повлияет ли на цены уход с рынка такого крупного покупателя, как Банк России, несколько лет лидировавшего среди мировых центробанков по объему закупок золота, пока сказать сложно. На момент написания этого текста фьючерс на золото незначительно (на десятые доли процента) падает, но нельзя сделать вывод, является ли это реакцией на заявление российского ЦБ.

Расти, маржа

При том что цена на золото привязана к доллару, существенную часть расходов российские золотодобытчики несут в рублях - это делает их одними из главных бенефициаров падения курса рубля.

"Текущая внешняя конъюнктура позитивно влияет на финансовые показатели российских золотодобытчиков. Сейчас цена золота в долларах выше показателя 2019 года, обеспечивая рост выручки, а курс рубля и цена нефти ниже, что уменьшает себестоимость (если считать в долларах). Помогает и то, что у крупных компаний в российской золотодобывающей отрасли традиционно высокая доля издержек номинирована в локальных валютах - 60-80% (рубль, тенге)", - говорит Борис Синицын из "ВТБ Капитала". По его оценке, если текущие котировки золота, нефти и валют останутся неизменными до конца года, то крупные компании сектора смогут, в среднем, показать рост EBITDA в расчете на унцию производства на 40-50% по сравнению с 2019 годом.

По оценкам Polymetal, в среднем рост курса доллара на 1 рубль дает компании снижение денежных затрат (TCC) на $8-10 на унцию и рост годовой EBITDA на $15-17 млн. С другой стороны, подорожание золота на $100 за унцию приносит порядка $150 млн дополнительной EBITDA в год. Хотя, подчеркивают в компании, говорить о результатах 2020 года пока очень рано. "И цены, и курс очень волатильны, кроме того, может ускориться инфляция, которая частично нивелирует положительный эффект от курса", - напоминает представитель Polymetal.

Highland Gold оценивает, что изменение курса доллара на 1 рубль дает эффект на уровне EBITDA $2 млн, изменение цен золота на $50 за унцию - $12 млн.

"Последние события привели к существенным изменениям цен на сырьевые товары и валютных курсов, что, как ожидается, окажет положительное влияние на общую прибыльность группы, - прямо заявил в своем сообщении золотодобытчик Trans-Siberian Gold (разрабатывает Асачинское месторождение на Камчатке). - Выраженная в долларах выручка компании остается высокой в благоприятной для цен на золото ситуации. Ожидается, что недавнее снижение цен на нефть значительно сократит затраты группы на энергоносители, и связанная с этим девальвация рубля также внесет вклад в общее улучшение затрат, поскольку большинство операционных расходов группы выражены в рублях".

"Недавняя девальвация рубля и падение цен на нефть позитивно влияют на операционные расходы компании", - также прямо заявил в своем сообщении в середине марта Petropavlovsk

"Российские золотодобытчики выглядят выигрышно, - говорит Артем Багдасарян из БКС. - Девальвации курса рубля, а также ожидаемый дальнейший рост цен на золото из-за вероятного возрастания инфляционных ожиданий в мире во втором полугодии, ограничений со стороны предложения и роста спроса на активы-"убежища", должны привести к дальнейшему росту показателей рентабельности российских имен, которые были одними из лучших в мире еще до распространения вируса. На текущий момент как минимум 3% мировой добычи золота затронуто распространением коронавирусной инфекции - операции на рудниках приостановлены или сокращены, или приостановлены поставки. Несмотря на это, российские золотодобывающие имена торгуется на уровнях, не учитывающих хеджирующие и защитные характеристики золота как актива".

"Негативные последствия введения карантинов во многих странах мира вынуждают правительства запускать масштабные программы стимулирования экономики посредством как денежно-кредитной политики, так и специальных фискальных мер. Последнее вкупе с падением прибыли офлайн-бизнеса оказывает мощное давление на бюджетный баланс. При обвале на рынках капитала инвесторы рассматривают золото как хорошую альтернативу фиатным валютам. С учетом падения цен на нефть и ослабления рубля российские золотодобывающие компании выиграют в сложившейся ситуации дважды - от роста выручки и от падения себестоимости в долларовом выражении", - согласны аналитики Sberbank Investment Research.

Крупные компании ("Полюс" (MOEX: PLZL) и Polymetal) имеют солидный потенциал роста, в то время как производство золота в мире стагнирует, добавляет Альфа-банк. "Ослабление рубля оказывает положительное влияние на себестоимость золотодобывающих компаний. Прибыльность компаний растет, так как затраты в основном деноминированы в рублях и выручка де-факто в долларах. Помимо этого, у компаний фактически гарантированы объемы продаж", - поясняют аналитики.

Крепкая золотая цепочка

Для многих производителей, в том числе для некоторых металлургов, сложившая ситуация чревата проблемами со сбытом. "На фоне распространения паники и карантинных мер, розничное потребление быстро падает. Люди не приобретают автомобили (что сказывается на спросе на сталь, алюминий) или недвижимость (сталь, медь), или электронику (драгоценные металлы, медь), то есть те вещи, в которых нет жизненной необходимости. Они переходят в режим "сбережений", покупая в основном продукты питания и предметы домашнего обихода (да-да, туалетную бумагу). В крупных городах потребительский спрос сдерживает закрытие различных учреждений на карантин", - поясняют аналитики "Атона".

На первый взгляд это можно отнести и к золоту. Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии снижают розничный спрос на ювелирные украшения и вынуждают продавцов драгоценностей сокращать бизнес. Как писал "Коммерсантъ", крупнейший на рынке игрок "585 золотой" приостановил закупки товара и еще на прошлой неделе объявил о решении закрыть часть магазинов. Похожие проблемы испытывают и другие игроки: в некоторых сетях продажи в марте упали до 90%, что вынудило их приостановить платежи арендодателям.

Однако ювелирная промышленность - далеко не главный потребитель российского золота. Союз золотопромышленников РФ ранее прогнозировал суммарный объем производства золота в стране в 2019 году на уровне 350 тонн, а российские ювелиры закупили, по оценке WGC, всего 44,5 тонны, то есть около 13%. Самым же крупным потребителем золота в последние годы был Банк России. В 2019 году он закупил около 159 тонн золота - порядка 45% производства.

Но даже тот факт, что ЦБ приостанавливает закупки золото, производителей не испугал, по крайней мере - пока. Дело в том, что недропользователи работают по длинным контрактам и их основные клиенты - банки.

"Полюс" продает большую часть произведенного золота российским коммерческим банкам в рамках генеральных лицензий. При этом направления экспортных поставок для наших покупателей (российских банков) остаются открытыми", - прокомментировали в компании заявление ЦБ РФ.

"Не ожидаем, что это решение ЦБ отразится на нашем бизнесе, так как не продаем золото ему напрямую, а реализуем коммерческим банкам. Наши крупнейшие покупатели из их числа подтверждают заинтересованность как в приобретении золота себе, так и отправке его на экспорт", - добавили в Polymetal. Компания в целом отмечает, что спрос на производимые ею металлы остается стабильно высоким. "Поставки нашей продукции покупателям также осуществляем в обычном режиме", - сообщают в Polymetal.

"Золото - это абсолютно ликвидный товар, - напоминают в Highland Gold. - Так что проблем со сбытом нет".

О серьезных сбоях в цепочке поставок публичные золотодобытчики пока тоже не сообщали. "В целом, мы наблюдали только незначительное увеличение сроков поставки материалов и оборудования, в особенности из Китая. Это не оказало негативного эффекта на производство, в том числе за счет того, что у нас есть складские запасы и некоторые позиции заказаны заранее. Что касается оборудования для основных проектов, оно будет доставлено в срок", - говорят в Highland Gold.

"Поставки всего необходимого для производства осуществляются стабильно, на предприятиях есть запасы для бесперебойной работы", - солидарен Polymetal. Но на всякий случай компания приняла решение увеличить страховые запасы по ключевым позициям, а также постоянно оценивает риск срыва поставок материалов и комплектующих из затронутых эпидемией стран. "По всей закупочной номенклатуре ТМЦ есть альтернативные поставщики, которые, если необходимо, будут привлечены к обеспечению производства", - сообщают в Polymetal.

"На данный момент затруднений в цепочках поставок не наблюдается, товары и услуги, которые мы закупаем, поставляются в срок и в полном объеме", - говорят в "Полюсе". Но, признает компания, пришлось увеличить меры эпидемиологической безопасности, в том числе применительно к работникам подрядных организаций.

Petropavlovsk и Trans-Siberian также заявляли в середине марта, что на их цепочки поставок ситуация с коронавирусом пока не повлияла.

Хотя, например, группа "Золото Камчатки" заявила о сложностях с поставками спецтехники из Китая и Италии из-за коронавируса. "Срываются сроки поставок. Приходится оперативно находить им замену", - отметили в компании. Также "Золото Камчатки", на рудниках которого работают граждане стран-членов ЕАЭС, опасается возможного дефицита кадров из-за закрытия границ.

Вахта - самоизоляция здорового человека

По мнению "Атона", на фоне пандемии и карантинов на руку горнодобывающим компаниям, в том числе золотодобытчикам, может сыграть изолированность их предприятий от населенных пунктов. "Многие рудники (например, на которых добывается золото) расположены далеко от населенных пунктов и вряд ли будут закрыты вместе с соседними городами. Более того, строгий контроль за персоналом (вход, рабочие смены и так далее), на наш взгляд, позволяет довольно эффективно контролировать вирус", - считают аналитики.

Основные золотодобытчики еще в середине месяца ужесточили контроль здоровья работников при заезде на вахту, ограничили командировки, стали отрабатывать планы на случай вспышки болезни, карантина и эвакуации, не говоря уже о мероприятиях по дезинфекции и гигиене.

Возможно, ускорения им придала печальная история на руднике Kinross Gold на Чукотке: вернувшийся из Италии на рудник Купол сотрудник был госпитализирован с подозрением на коронавирус, и хотя диагноз в результате не подтвердился, это принесло компании немало хлопот и нервотрепки. Правда, самоизолироваться Куполу было несложно - для удаленного от населенных пунктов объекта для этого достаточно было закрыть одноименный аэропорт.

На сегодняшний день российские рудники Kinross не затронуты ни с точки зрения операционной деятельности, ни с точки зрения поставок, заявили "Интерфаксу" в компании. "Мы уделяем серьезное внимание плану мероприятий по повышению устойчивости функционирования и бесперебойности работы в период этого быстро развивающегося кризиса", - говорят в Kinross.

Офисных сотрудников опрошенные компании стараются перевести на удаленную работу, а производственные предприятия даже на нерабочей неделе продолжают работать в обычном режиме - непрерывно, "как, например, и на январских праздниках", приводят пример в "Полюсе". Сменный режим не зависит от количества выходных дней, добавляют в Polymetal.

"Сотрудники воспринимают меры по противодействию распространению коронавируса спокойно и с пониманием. Горняки, металлурги, шахтеры не из тех, кого можно легко выбить из колеи", - добавляет оптимизма Polymetal.