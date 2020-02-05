Троценко продал свой пакет Petropavlovsk "Южуралзолоту"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Структуры Романа Троценко договорились о продаже группе компаний "Южуралзолото" (ЮГК) акций и конвертируемых бондов Petropavlovsk, сообщила ЮГК на LSE.

До этой сделки Троценко принадлежало 22,37% акций Petropavlovsk, а также облигации, конвертируемые в 5,97% акций. Все эти бумаги теперь перешли к ЮГК, следует из сообщения, опубликованного позднее. Таким образом "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk.

Рыночная стоимость 22,37% Petropavlovsk, исходя из последней цены торгов на LSE, составляет 130 млн фунтов стерлингов ($170 млн по текущему курсу).

Сам Троценко приобрел долю в Petropavlovsk только в середине 2019 года. На тот момент пакет стоил на рынке около $89 млн.

"Южуралзолото" контролирует семья Константина Струкова, доля близка к 100%. Формально бенефициарным владельцем является Евгения Кузнецова (по данным СМИ, дочь Струкова).

Группа "Южуралзолото" занимает четвертое место в рейтинге российских золотодобытчиков, Petropavlovsk - пятое.

Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.