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Акции производителей оружия в США дорожают на фоне массовых беспорядков и пандемии

Акции производителей оружия в США дорожают на фоне массовых беспорядков и пандемии
Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акции американских производителей оружия дорожают на фоне беспорядков, вспыхнувших в США после гибели по вине полиции афроамериканца в Миннеаполисе, а также в условиях пандемии, пишет The Wall Street Journal.

Котировки Smith & Wesson Brands Inc. во вторник растут на 13,8%, Sturm Ruger & Co. - на 6,2%. Накануне, 1 июня, они прибавили в цене 15,1% и 9,4% соответственно, опередив индекс S&P 500, который поднялся на 0,4%.

"Рынок ожидает роста интереса к огнестрельному оружию и спроса на него в результате того, что сейчас происходит в мире", - отмечает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

События, спровоцировавшие обвал фондовых рынков в этом году, по всей видимости, поддержали акции производителей оружия. Капитализация Smith & Wesson и Sturm Ruger с начала года увеличилась более чем на 45%, в то время как S&P 500 снизился на 5,4%. В течение последних пяти лет акции этих компаний отставали от роста индикатора.

В марте в условиях распространения коронавируса в США резко выросло количество проверок покупателей оружия. Федеральное бюро расследований провело примерно 2,4 млн проверок за месяц - максимум с 1998 года. По мнению главы Sturm Ruger Кристофера Киллойя, повышение спроса на оружие может быть связано со вспышкой коронавируса, ограничительными мерами на уровне штатов и ростом беспокойства за личную безопасность.

После случаев массовых расстрелов в США некоторые инвесторы стали избавляться от акций производителей оружия. Помимо этого, стоимость бумаг этих компаний чувствительна к электоральным циклам и перспективам изменения законодательства. В этом году они могут столкнуться с очередным колебанием котировок в связи с предстоящими президентскими выборами в Штатах.

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Smith & Wesson Brands Sturm Ruger & Co. США Миннеаполис Коронавирус

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