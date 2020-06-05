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Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Гостиничные услуги по выручке упали на 87,1%, туризм - на 96,9%.

Экономический кризис

Объем платных услуг населению в апреле 2020 года составил 537,2 млрд рублей, предсказуемо пережив историческое падение на фоне коронавирусных ограничений. Замедление началось еще в марте, когда объем платных услуг населению упал на 4,4%, уведя в минус и показатель за квартал (снижение на 0,4%, тогда как за январь-февраль был рост на 1,5%). В апреле, как сообщал Росстат, объем платных услуг упал к тому же месяцу прошлого года на 37,9%, а к марту - на 33,6%.

Незначительное снижение в апреле было зафиксировано в сфере телекоммуникационных услуг (в том числе за счет роста интереса к трансляции мультимедийного контента в период самоизоляции) - снижение на 4,0% к апрелю 2019 года и рост на 2,7% к марту 2020 года.

Жилищные услуги снизились в апреле на 7,2% в годовом выражении, коммунальные - на 10,3%.

Выручка автомастерских, станций техобслуживания транспорта, машин и оборудования сократилась вдвое - на 54,7% к апрелю 2019 года и на 53,3% к марту 2020 года.

Услуги системы образования в апреле упали на 46,6% в годовом выражении и на 47,3% - к марту.

Объемы оказанных транспортных услуг сократились на 64,9% к апрелю 2019 года и на 53,1% - к марту 2020 года.

Ветеринарные услуги просели в апреле "лишь" на 21,9%, а медицинские услуги - на 51,5%.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Росстат коронавирус

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