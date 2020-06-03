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Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет, евро, напротив, растет на Московской бирже в среду утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками валют на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 68,45-68,59 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,53 руб. (-20,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 76,85 руб. (+14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,63 копейки к уровню закрытия вторника, до 72,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,56 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,68 копейки выше официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику в основных парах вслед за котировками евро к доллару на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" торгуется на максимальных отметках с марта в связи с уменьшением спроса на защитные активы и продажами доллара. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро. ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

Нефть дорожает на торгах в среду, при этом цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действовавшие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в среду выросла на 1,82% - до $40,29 баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $39,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 2,55% - до $37,75 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов поднялась на 3,9%, до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

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