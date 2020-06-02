Трамп поблагодарил себя за остановленные в Миннеаполисе беспорядки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков.

"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу", - написал он в твиттере. "И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)", - добавил он.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения им пока не предъявлены.