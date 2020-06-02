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Трамп поблагодарил себя за остановленные в Миннеаполисе беспорядки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков.

"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу", - написал он в твиттере. "И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)", - добавил он.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения им пока не предъявлены.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Хроника 28 мая – 02 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США Дональд Трамп Вашингтон Миннеаполис

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