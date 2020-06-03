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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.

Экономический кризис

К 8:03 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (0,52%) до $40,09 баррель. За вторник Brent подорожала на $1,25 (3,3%), до $39,57 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (2,20%) - до $37,62 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,37 (3,9%) до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. По данным Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 000 баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует данные о запасах позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Brent WTI США ОПЕК API

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