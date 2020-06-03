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Рубль упал к доллару и евро на нежелании Кремля комментировать дату встречи ОПЕК+

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рубль в ходе торгов на Московской бирже в среду днем отреагировал резким снижением к доллару и евро на падение нефти, котировки которой быстро пошли вниз после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что в Кремле не комментируют дату возможной встречи министров ОПЕК и ОПЕК+.

В 12:16 курс доллара составил 68,6675 руб., что на 38,5 копейки выше, чем незадолго до заявления Пескова. Евро вырос до 76,97 руб. (+38 копеек к уровню до этого момента).

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отреагировал резким падением на скачок вниз цен на нефть после заявления Пескова об отсутствии комментариев по поводу даты встречи министров ОПЕК и ОПЕК+. "Пока мне нечего сказать по этому", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли встреча на этой неделе или же на следующей. Комментируя возможность новых переговоров или телефонных звонков по этой теме, Песков сказал: "Нет, пока ничего не анонсируем на эту тему".

Источники в трех делегациях ранее сообщили "Интерфаксу", что встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4-5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее.

Сейчас изучается идея продлить ограничения по добыче, действующие в мае-июне, в то время как с июля предполагалось чуть увеличить добычу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 по московскому времени в среду упала на 1,24% - до $39,08 баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,46% - до $36,64.

Ранее в ходе торгов августовские фьючерсы на нефть Brent росли до $40,53 за баррель, на минимуме их цена опускалась до $38,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль дорожали до $38,18 за баррель, на минимуме они падали до $36,42 за баррель.

курсы валют рубль доллар евро Дмитрий Песков ОПЕК+

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