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Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот

На этих новостях Brent подешевела до $38,82 за баррель

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на 4-5 июня оказался под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Экономический кризис

Представители России и Саудовской Аравии заявили остальным участникам соглашения, что и на следующей неделе встреча может не состояться, если все страны, в том числе Ирак и Нигерия твердо не пообещают соблюдать свои квоты по сокращению добычи, сказали источники агентства.

Пока вопрос исполнения не будет решен, министры не хотят собираться 4 июня. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ – на 10 июня. Если эти встречи по изменению условий сделки не состоятся, участники ОПЕК+ смогут постепенно отменять ограничения по добыче с июля.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что страны ОПЕК исполнили в мае сделку лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии. По его словам, Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК до сих пор не могут согласовать перенос встречи министров ОПЕК и министров не-ОПЕК на неделю раньше - с 9-10 июня на 4-5 июня с тем, чтобы в случае принятия решения о продлении майских ограничений на какой-то период после июня, иметь понимание, какой уровень добычи будет в июле.

Котировки нефти перешли к снижению на этих новостях и на информации о том, что Эр-Рияд и Москва предварительно договорились продлить уровень сокращений мая-июня только на один месяц.

По информации источников S&P Global Platts, в случае принятия такого варианта министры ОПЕК+ будут встречаться ежемесячно для оценки соблюдения сделки и рыночных условий. Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

К 15:24 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,75 (1,9%) до $38,82 баррель. Ранее в среду цена контракта достигала максимальных с 6 марта $40,53 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на $0,82 (2,23%) - до $35,99 за баррель.

Котировки ранее росли на сообщении The Wall Street Journal о том, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия Ирак Нигерия

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