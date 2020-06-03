"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Акционеры компании на годовом собрании заочно утвердили финальные дивиденды в размере 18,07 рублей на акцию

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в заочной форме 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18 рублей 7 копеек на одну акцию (всего 191,5 млрд рублей), сообщает компания.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год будет 354,1 млрд руб.

Общая сумма дивидендных выплат "Роснефти" за 2018 год составляла 274,6 млрд рублей, а по итогам 2017 года дивиденды акционеров составили 104 млрд рублей.

В работе ГОСА приняли участие владельцы 90,8% акций "Роснефти".

В совет директоров избраны председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, помощник президента РФ Максим Орешкин и Хамад Рашид Аль Моханнади - член попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, председатель попечительского совета Qatar Community College.

Вознаграждения независимым членам совета директоров "Роснефти" сохранены на уровне предыдущего периода. Так, Шредеру будет выплачено $600 тыс., Аль Моханнади - $530 тыс., Алсуваиди - $530 тыс., Варнигу - $580 тыс., Вьюгину - $560 тыс., Рудлоффу - $580 тыс.

Крупнейшими акционерами "Роснефти", согласно данным реестра на 21 мая, являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" - 9,6%, ООО "РН-Капитал" - 0,33%. Glencore владеет 0,57%.